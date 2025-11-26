Homenaje a las víctimas de la dana y al voluntariado en Catarroja El acto se celebrará este viernes en el parque de les Barraques

El próximo viernes, 28 de noviembre, a las 17 horas el Barranco de Pelayo acogerá un homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Catarroja, junto a la Asociación Vecinal Recuperem les Barraques, para honrar a las víctimas de la dana y reconocer la labor del voluntariado. La ceremonia girará en torno a un potente gesto simbólico: la conservación de un chopo centenario arrastrado por la riada y la plantación de un nuevo árbol que representa el futuro compartido del municipio.

«Los dos árboles simbolizan la resistencia y esperanza de Catarroja. Este homenaje nos recuerda que somos un pueblo unido, capaz de transformar el dolor en memoria y en futuro», declara la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Esta intervención se enmarca dentro de la programación especial organizada por el ayuntamiento con motivo del aniversario del 29-O, y pone en valor la colaboración vecinal y la respuesta solidaria que se mantuvo en los meses posteriores a la riada.

El acto contará con las intervenciones de Antoni Morellà, presidente de la Asociación Recuperem les Barraques; Cristina Peris i Lola Romeu, miembras de la asociación; y Lorena Silvent. Además, se producirá una actuación musical en directo y un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.

En el espacio se ubica también una placa conmemorativa «en recuerdo de la solidaridad y la resiliencia del pueblo de Catarroja ante la riada del 29 de octubre de 2024».

