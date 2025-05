Guillermo Alonso lleva al Pleno de Torrent dos mociones clave sobre natalidad y seguridad pese a su condición de edil no adscrito

Nacho Roca Torrent Lunes, 19 de mayo 2025, 12:19 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Torrent, Guillermo Alonso del Real Barrera, ha registrado sus dos primeras mociones desde que abandonó el gobierno municipal. Lo ha hecho en solitario, sin respaldo de partido ni equipo técnico, pero con un mensaje firme: «Voy a seguir trabajando por Torrent desde donde esté. Porque hay asuntos que no pueden seguir esperando».

Las propuestas se centran en dos problemáticas que, según el edil, afectan directamente al bienestar de la ciudadanía: el descenso de la natalidad y la falta de iluminación en numerosos puntos de la ciudad.

En la primera moción, Alonso plantea un plan integral de impulso a la natalidad que incluya ayudas económicas directas, sin condicionantes ideológicos. «A las familias no se las apoya con tres días de fiestas infantiles o con exhibiciones militares —profesiones, por cierto, muy dignas—. Se las ayuda cuando no llegan a fin de mes, cuando no pueden pagar una guardería o cuando descartan tener un segundo hijo porque no les salen las cuentas», ha declarado.

En la segunda iniciativa, el concejal denuncia la situación de penumbra en muchas calles del municipio, que, asegura, genera «inseguridad, desconfianza y una sensación de abandono». Ha citado zonas como la avenida al Vedat, el Vedat, Xenillet, Poble Nou, Parc Central o distintos núcleos diseminados como ejemplos de lugares donde la falta de alumbrado es especialmente preocupante. «No hablamos de grandes obras, sino de voluntad política. La alcaldesa lo prometió. Espero que lo cumpla», ha advertido.

Alonso ha defendido ambas mociones como propuestas «técnicamente trabajadas, sin estridencias ni tintes partidistas», y ha apelado al sentido común de los grupos municipales para que sean aprobadas en el Pleno. «No son banderas políticas, son soluciones para problemas reales», ha añadido.

El concejal ha cerrado su intervención con un mensaje dirigido a los torrentinos: «Sigo aquí. Más libre que nunca. Sin grupo, sin asesores, sin fuegos artificiales. Pero con las ideas claras y la misma motivación: hacer de Torrent una ciudad mejor. No es momento de aplazar lo urgente. Es momento de actuar».