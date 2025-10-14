El Gobierno aprueba el muro de contención y el paseo junto al Poyo en Picanya El Ayuntamiento sacará a concurso las obras tras incluirlas en la reconstrucción del municipio

El Ayuntamiento de Picanya ha recibido por parte del Ministerio de Política Territorial la aprobación, sin enmienda alguna, del proyecto para la construcción de un muro de protección y paseo peatonal entre la calle del Sol y la calle Valencia. Se trata de uno de los laterales del barranco del Poyo.

El Ayuntamiento de Picanya presentó al Gobierno un proyecto integral para construir un muro de contención en el barranco del Poyo y paseo peatonal y ciclistas entre la calle del Sol y la calle Valencia. El objetivo de la actuación es reforzar la seguridad de las casas, mejorar la circulación del agua en caso de nuevas riadas y, al mismo tiempo, generar un nuevo espacio público de uso ciudadano.

El proyecto busca reforzar la estructura del barranco, favorecer la permeabilidad del cauce y generar un nuevo pasillo verde para peatones. Este paseo se proyecta entre la pasarela María Cambrils, una de las infraestructuras arrasadas por la riada, y el puente de la calle Valencia también destruido el día 29.

Esta intervención también supone la creación de un paseo peatonal accesible, acompañado de zonas ajardinadas, sobre la parte trasera de los edificios de la calle Cort. Unos edificios que fueron gravemente amenazados en sus cimientos por la crecida del caudal del barranco. Por tanto, este proyecto pasa ya a la fase de preparar su licitación pública.

Aguas abajo, en la calle Almassereta, prosiguen los derribos de viviendas, a unos metros de donde se desprendió parte del talud hace escasas fechas. Se trata de la zona donde se construye un paso sobre el barranco y el Ayuntamiento debe resolver cómo solucionar el entorno inmediato del acceso. De momento, ha comprado varios de los inmuebles, algunos ya demolidos.

