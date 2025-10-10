El Gobierno aprueba las expropiaciones para conectar la Saleta con el Plan Sur El canal tendrá 3.430 metros de longitud, irá en parte soterrado, y será la primera gran infraestructura en los barrancos tras la dana

La conexión del barranco de la Saleta en Aldaia con el nuevo cauce del Turia ha dado un paso más para el inicio de las obras. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el inicio del plazo de 20 días hábiles en el proceso de expropiaciones de los terrenos afectados.

La inversión se estima en unos 90 millones de euros y se trata de la primera gran obra hidráulica, fuera de las declaradas de emergencia, que impulsa la Confederación Hidrográfica del Júcar tras la dana. La Dirección General del Agua ha otorgado ya el permiso para el inicio de las expropiaciones.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado se produjo el pasado día 9, con lo que el 6 de noviembre es el último día para la presentación de alegaciones. La voluntad del Ministerio de Transición Ecológica es sacar a licitación las obras a principios del próximo año.

La intervención consistirá en un canal soterrado en Aldaia, que saldrá de las inmediaciones del polígono industrial, para seguir en subterráneo de manera casi paralela a la avenida Joan Fuster, hasta salir a la superficie como un corredor verde ya en terrenos de huerta, bordear Xirivella y desaguar en el nuevo cauce del Turia. En total, 3.430 metros de itinerario que incluirán ocho pasos para no interrumpir caminos rurales.

El desagüe en el nuevo cauce tendrá también una solución llamativa. En la V-30 se construirá un puente de unos 30 metros de largo para permitir el paso del agua. En total, se habla de un caudal máximo de 130 metros cúbicos por segundo.

Los municipios afectados por esta infraestructura son Alaquás, Aldaia, Quart de Poblet, Valencia y Xirivella. El gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá es el que ha cuestionado más la solución, al menos para que se tenga en cuenta el incremento de caudal que llegará al Plan Sur.

A pesar de que el proyecto técnico considera que es asumible, el Consistorio de Valencia ha pedido mejoras en el nuevo cauce, incluida una posible obra para profundizar el lecho, con el fin de garantizar que mantenga sus funciones de evitar riadas en el Cap i Casal. Al menos de momento, no hay nada acordado en este sentido en la Confederación del Júcar.