Gestalgar reforzará las laderas de las montañas cercanas al casco urbano

Dentro de los 8,2 millones de euros aprobados para la reconstrucción de infraestructuras en Gestalgar, la consolidación de las laderas de las montañas situadas junto al casco urbano son una prioridad. Así lo manifestó ayer el alcalde Raúl Pardos, quien destacó los daños producidos en algunas de estas estructuras. «La seguridad de las personas es lo primero», resumió el primer edil.

«Tenemos daños en muchas infraestructuras como es la red de caminos, que está destrozada», comentó como ejemplo. Las primeras obras de emergencia acordadas en la localidad fueron la depuradora como la central hidroeléctrica, así como el paseo perimetral, que había perdido todo el alumbrado, a cargo de otras administraciones.

En cuanto a los fondos obtenidos del Ministerio de Política Territorial, las primeras obras en las que se presentarán memorias pasan por la consolidación del barranco suburbano. «Todos los barrancos, los tres, resultaron colapsados en el casco urbano». El que pasa por debajo de las calles del pueblo y de muchas casas, ya con daños a primera hora de la mañana del 29 de octubre, será el primero en entregarse.

Y después, la siguiente prioridad es la consolidación de toda la ladera de la montaña de Gestalgar, la que da al paseo de río, que sufrió mucho por el golpe del agual, y otra de yesos y rocas situada encima del casco urbano, donde los arrastres produjeron varios desprendimientos. «Hemos intervenido ya en barrancos con la Diputación, en la limpieza de unas redes que se vieron colmatadas por los arrastres. Después de revisarlas hemos visto que hay que consolidarlas para evitar caídas sobre el casco urbano. Todo eso está a punto de enviarse», dijo en referencia a los permisos que se requieren del Gobierno antes de sacar a licitación las obras.

Los plazos son importantes para no perder las ayudas, que tienen un periodo que acaba en 2029. El problema de los ayuntamientos es que se atasque la tramitación de los concursos, por lo que el primer edil señaló que se trabaja a marchas forzadas.

En cuanto a la sujeción de las laderas, subrayó que están preparando las memorias, por lo que no concretó la solución técnica. En su momento se habló de mallas dinámicas y la fijación de piedras grandes con riesgo de caída. En algunas zonas de la carretera de acceso al pueblo ya se hicieron estas instalaciones, que ahora deberán reforzarse después de las inundaciones.

Gestalgar está situado entre la montaña y los barrancos, por lo que este aspecto lo consideró de gran importancia. El refuerzo de las laderas de las montañas lo consideró algo que tienen que hacer «sí o sí, los vecinos no le dan importancia hasta que se desprende la piedra y entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Es algo que no es vistoso pero hay que hacerlo por la seguridad de todos. Es lo que más me preocupa. El resto lo haremos también», finalizó.

