Fundación Naturgy impulsa un voluntariado ambiental para restaurar áreas de la dana Una jornada en Torrent sirve para ayudar en la reconstrucción de zonas dañadas en la Pedrera

VALENCIA Lunes, 24 de noviembre 2025

Fundación Naturgy, como parte de su programa 'Sumando Energías por Valencia', y en colaboración con la entidad local Natura y cultura y con Belong To Sea, realizó en Torrent este domingo una actuación de voluntariado ambiental para contribuir a la restauración de las zonas dañadas por la dana.

La actuación se ha llevado a cabo en la zona de la Pedrera, un espacio situado junto al barranco de l'Horteta, uno de los cauces que mayor volumen de agua aportó al Poyo durante la dana. Los daños ocasionados por la riada fueron especialmente graves, ya que el barranco quedó literalmente arrasado y se vieron afectadas áreas de alto valor ecológico, entre ellas la zona de hábitat de la tortuga autóctona, así como la ruta turística, ecológica y cultural que atraviesa el paraje.

Además de ser un área recreativa muy frecuentada, este entorno desempeña un papel ambiental clave al tratarse de una zona de escorrentía donde la presencia de vegetación en la cuenca resulta esencial para reducir la velocidad del agua y mitigar los efectos de las inundaciones.

En la intervención se plantaron alrededor de veinte ejemplares de especies adecuadas al ecosistema local. Entre ellas, pino mediterráneo de pequeño tamaño, con un valor principalmente simbólico en una zona con escasa cobertura arbórea media. También se introdujeron ejemplares de carrasca, una especie clave por su resistencia, adaptación al clima mediterráneo y capacidad para favorecer la regeneración natural del entorno.

En esta actuación de Torrent han participado alrededor de medio centenar de voluntarios, entre ciudadanía local, profesionales de la compañía energética y sus familias, con el objetivo de generar un impacto positivo en los territorios intervenidos promoviendo una experiencia transformadora a nivel social, emocional y ambiental.

Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, ha afirmado que «cada árbol que plantamos y cada espacio que restauramos son mucho más que acciones puntuales: son símbolos de esperanza y resiliencia. Con 'Sumando Energías por Valencia' queremos estar al lado de las familias y comunidades afectadas por la dana, reafirmando nuestro compromiso con ellas».

«Nuestro objetivo es contribuir a la recuperación de los entornos dañados y, al mismo tiempo, impulsar la sensibilización ambiental entre nuestros empleados y sus familias. Estas jornadas son una oportunidad para unir esfuerzos y generar un impacto positivo que perdure en el tiempo.», ha señalado Sevilla.

Para Cristina Arenas, co-fundadora de Belong To Sea, «esta iniciativa es de gran importancia para que cada ciudadano aporte su granito de arena para ayudar a las zonas afectadas y, al mismo tiempo, sumar energías y acciones que impulsen la concienciación ambiental y el cuidado del planeta. La entidad expresa su agradecimiento a Fundación Naturgy por hacer posible esta iniciativa, esencial para avanzar hacia entornos más resilientes y sostenibles».

La de ayer fue la primera de las seis jornadas que Fundación Naturgy tiene previsto en diferentes municipios valencianos durante los próximos meses. Tras la de Torrent, la fundación de la compañía energética llevará esta actividad familiar a Catarroja, Alfafar, Massanassa, Paiporta y Alborache.

Cada jornada se desarrolla durante una mañana en la que los participantes realizan tareas de reforestación, acondicionamiento y restauración ambiental en los espacios afectados. Además, se imparte un taller formativo sobre cambio climático y se generan espacios para compartir experiencias y reflexiones personales relacionadas con la DANA. Como cierre, se entrega a las familias un cuento ilustrado especialmente creado en torno a esta temática.

Estas actividades tienen un fuerte componente educativo y participativo, ya que se aborda la relevancia de la vegetación en la reducción de escorrentías, se enseña a plantar y se genera un espacio de reflexión sobre la gestión forestal y la prevención frente a inundaciones. Además, se busca conectar a las personas afectadas por la DANA con la ciudadanía que desea implicarse, fomentando una comprensión compartida de los retos del cambio climático y de cómo cada acción contribuye a la solución.

El proyecto cuenta con la colaboración de los ayuntamientos locales, con el fin de asegurar actuaciones de mayor impacto y valor para cada comunidad. A través de estas acciones de reforestación y sensibilización, se busca contribuir a la recuperación de la biodiversidad y promover un vínculo más estrecho entre las personas y su entorno natural.

Fundación Naturgy asume el compromiso ya adquirido por la compañía energética tras la dana y hace unas semanas lanzó su programa 'Sumando energías por Valencia', un plan de actuación destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por las graves inundaciones.

Este plan se suma a las acciones que Naturgy desplegó en el territorio y plantea soluciones que se apoyan en el conocimiento y experiencia desarrollados por Fundación Naturgy a través de sus diferentes líneas de actividad, dentro de su objetivo de contribuir en la construcción de una sociedad resiliente y sostenible.

Las acciones propuestas abarcan medidas que consideran la eficiencia energética; el uso de energías renovables; la formación para promover la empleabilidad en el sector energético; el apoyo a los centros educativos afectados, vinculando en este proceso a jóvenes, docentes y familias de su entorno; y la elaboración de estudios con instituciones de prestigio de Comunidad Valenciana para promover el debate e incidir en aspectos que, a raíz de la emergencia ocurrida, merecen un análisis particular.

El plan 'Sumando energías por Valencia' está planteado para actuar en cuatro líneas de trabajo: Sumando Energías por las Personas, Sumando Energías por la Educación, Sumando Energías por el Empleo y Sumando Energías por el Medio Ambiente, en el que se enmarca este programa de voluntariado ambiental.