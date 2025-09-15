La Fundación Horta Sud impulsa una charla sobre salud mental «Cuidarnos en red» es el título de la jornada que se hará en Paiporta

La Fundació Horta Sud ha organizado una charla abierta a todas las asociaciones de la comarca con el objetivo de poner la salud mental en el centro de la vida comunitaria tras la dana. El encuentro se celebrará el martes 30 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Ateneo Musical y Mercantil de Paiporta (c/ Antonio Machado, 1).

La catástrofe dejó una herida emocional profunda en toda la población. En los primeros días y semanas, fueron las asociaciones locales quienes atendieron las necesidades inmediatas y estuvieron al lado de las personas afectadas. Pero ahora es el momento de aprender a cuidarse también a ellas mismas y prepararse mejor para el futuro.

Bajo el título «Cuidarnos en red», la psicóloga educativa y vecina de Picanya Pepa Izquierdo abordará cómo identificar las señales de malestar emocional, especialmente entre la juventud, y ofrecerá herramientas prácticas para fortalecer la red comunitaria. Además, se pondrá sobre la mesa la necesidad de romper tabúes y reconocer que la salud mental, al igual que la física, requiere cuidados constantes.

«La ansiedad, la tristeza o la sensación de desconexión acompañan cada vez más a los adolescentes y jóvenes. Saber identificar esas señales y aprender a cuidarse es fundamental», explica Izquierdo.

«La dana ha sido un punto de inflexión que ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia vital de las entidades locales. Las asociaciones son espacios de encuentro y apoyo mutuo, y por eso también necesitan incorporar esta mirada», apunta Julio Huerta, director de la Fundación.

Además, añade: «La resiliencia comunitaria no se improvisa: se construye con anticipación, confianza y estructuras permanentes. Por eso, acompañar a las asociaciones en su propia salud emocional es fundamental».

Esta actividad, que se enmarca dentro de la Escuela de Asociaciones, incluirá una merienda para favorecer la convivencia y el intercambio de experiencias y requiere inscripción previa a través del formulario habilitado: associacions.org/app/accio

Pepa Izquierdo Cortés es psicóloga y catedrática de orientación educativa. Trabaja como orientadora en las Unidades Específicas de Orientación de la Consellería de Educación de València, donde asesora en los centros educativos en materia de autolesiones e ideación suicida, entre otros temas. Ha sido profesora asociada de la Facultad de Psicología de València.

Además, ha recibido el premio CIDAP 2022 y es autora de CUÍDOME, un libro recientemente publicado por la editorial SENTIR que es un programa de prevención y cura de la salud mental enfocado a jóvenes adolescentes. Asimismo, Pepa es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología y asesora de su junta de gobierno, miembro del Comité de Salud Laboral de la Consellería de Educación y conferenciante habitual en cursillos, congresos y jornadas.