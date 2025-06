Folgado reclama al Gobierno exenciones fiscales para los afectados por la dana

Paco Moreno Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 12:10 Comenta Compartir

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha participado este miércoles en la concentración de alcaldesa de toda España en Madrid, en la puerta del Congreso de los Diputados, con el fin de reclamar una mejora en la financiación local. La primera edil ha aprovechado para pedir aspectos concretos destinados a los municipios afectados por la dana.

Es el caso de una️ moratoria de tres años para que «nuestros vecinos no paguen el nuevo 'basurazo' del Gobierno que nos ha obligado a aprobar», señaló la primera edil, además de exigir la suspensión de las reglas fiscales. «️Estamos en reconstrucción de nuestros municipios: Estas reglas no pueden ser una losa que impida la reparación de puentes, caminos, viviendas, servicios básicos y todo aquello para lo que no llega la ayuda del estado a los municipios afectados», dijo.

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, convocó la concentración para visibilizar la situación de «asfixia financiera» que, a su juicio, atraviesan los gobiernos locales y denunciar la «falta de respuestas» por parte del Ejecutivo.

A través de una carta remitida a los alcaldes, García-Pelayo afirmó que el Gobierno «no ofrece respuestas ni soluciones». El objetivo, según la FEMP, es que «todo el país, desde la sede de la soberanía nacional, sea consciente de las necesidades del municipalismo en materia de financiación local».