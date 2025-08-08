Foios recibe a Los Inhumanos: La mítica banda valenciana en concierto este domingo La legendaria banda de los 80 y 90 revivirá la música de una época en un evento único para los vecinos y visitantes de Foios

Nacho Roca Foios Viernes, 8 de agosto 2025, 10:48

Este domingo, el municipio de Foios se convertirá en el epicentro de la música festiva con la actuación de Los Inhumanos, una de las bandas más emblemáticas de la música pop-rock española. El evento, organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Foios, promete una noche llena de recuerdos y diversión.

Liderados por los hermanos Sergio y Alfonso Aguado, este último vocalista y compositor de los grandes éxitos del grupo, Los Inhumanos llegarán a Foios para ofrecer un espectáculo único. Con más de 45 años de carrera y 2.000 conciertos a sus espaldas, la banda se presenta con toda su formación para hacer vibrar a los asistentes con sus icónicas canciones que han marcado a varias generaciones, como «Manué», «Mari Loli» y «Qué Difícil Es Hacer El Amor En Un Simca 100», tres de sus temas más recordados y que siguen siendo himnos en sus conciertos.

Desde su formación en 1980, Los Inhumanos han mantenido intacto su espíritu irreverente y festivo. En estos más de cuatro décadas de actividad, la banda ha cosechado una gran trayectoria: 21 álbumes, dos discos de platino, varios de oro y una colección de himnos que forman parte de la historia musical española.

Este domingo, Foios será testigo de uno de esos conciertos que no se olvidan, en los que el público se une a la fiesta y revive la banda sonora de su juventud.

Este evento será una oportunidad única para disfrutar de una noche llena de nostalgia y energía, en la que Los Inhumanos seguirán haciendo historia en el escenario de Foios.

