Foios impulsa la modernización de sus polígonos industriales con más de 300.000 euros de inversión El Molí y La Jutera renuevan infraestructuras, alumbrado y servicios gracias a la cofinanciación del IVACE

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Foios ha iniciado un nuevo plan de modernización de sus zonas industriales, El Molí y La Jutera, con una inversión total de más de 312.000 euros. Las obras, financiadas en parte por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios que ofrecen ambos polígonos a las empresas instaladas en ellos.

El alcalde, Sergi Ruiz, y el concejal de Emprendimiento y Polígonos Industriales, Ferran Bartual, destacan que estas actuaciones buscan consolidar las áreas empresariales como espacios más sostenibles, seguros y atractivos para nuevas inversiones, reforzando así la economía local y la creación de empleo.

En el polígono El Molí, las obras, con un presupuesto de 171.499,99 euros, se concentrarán en la avenida Catedrático Juan Ferrando Badia. Allí se renovarán completamente las aceras, se instalará nuevo alumbrado con tecnología LED, se plantará arbolado y se habilitarán hidrantes contraincendios. También se incorporará una infraestructura preparada para la llegada de fibra óptica, nueva señalización y cámaras de control del tráfico.

En el caso del polígono La Jutera, la inversión asciende a 141.100,01 euros. Los trabajos incluyen la ampliación de la acera de la calle Vicente Ruiz «El Soro», la sustitución de la red de agua potable de fibrocemento por otra de fundición dúctil, la renovación del alumbrado con luminarias LED y la mejora de la accesibilidad. Además, se plantarán nuevos árboles y se actualizará la señalización vial.

A estas actuaciones se suman otras mejoras en curso, como la instalación de una estación de recarga para vehículos eléctricos en La Jutera y la ampliación del sistema de videovigilancia en ambas áreas industriales. Con todo ello, la inversión municipal en infraestructuras empresariales de este año se acercará a los 400.000 euros.

Durante los últimos seis años, Foios ha destinado cerca de 2,5 millones de euros a la modernización de sus dos polígonos industriales, una cifra que lo sitúa entre los municipios de l'Horta Nord que más han apostado por la mejora de sus espacios productivos y la adaptación a las nuevas necesidades empresariales.

Temas

Foios

Infraestructuras