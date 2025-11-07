Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obra ganadora en 2024. LP

Foios impulsa la creación artística con un premio de 4.000 euros en su VIII Certamen de Pintura

El concurso, abierto a artistas de todo el Estado, incrementa su dotación y exhibirá las obras seleccionadas del 16 al 25 de enero de 2026

Nacho Roca

Foios

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:00

Foios impulsa la creación artística con un premio de 4.000 euros en su VIII Certamen de Pintura. El Ayuntamiento de Foios, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración del Cercle d'Art de Foios, ha convocado una nueva edición de su certamen, que este año alcanza la octava edición con una importante novedad: el premio principal aumenta hasta los 4.000 euros, mil más que en la edición anterior.

Además, el jurado otorgará quince reconocimientos simbólicos de 75 euros a las obras seleccionadas, que formarán parte de la exposición colectiva que podrá visitarse del 16 al 25 de enero de 2026 en la sala de exposiciones municipal.

«El certamen es una muestra del compromiso del equipo de gobierno con la cultura y la creatividad», ha destacado el alcalde y concejal de Cultura, Sergi Ruiz, quien subraya que el objetivo del concurso es mantener vivo el tejido cultural de Foios con iniciativas que inspiren al vecindario a crear y a dejar volar la imaginación.

El VIII Certamen de Pintura de Foios está dirigido a artistas mayores de edad residentes en España y se caracteriza por su temática y técnica libre, un aspecto que lo diferencia de otras convocatorias más restringidas. Cada participante podrá presentar una única obra con dimensiones comprendidas entre 90 y 140 centímetros por cada lado, sin necesidad de enmarcar.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2025, tanto de forma telemática a través de la sede electrónica municipal como presencialmente por registro de entrada. La entrega física de las obras solo se requerirá para las piezas seleccionadas y deberá realizarse antes del 7 de enero de 2026. Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Foios.

El Certamen de Pintura de Foios nació del impulso conjunto del Ayuntamiento y el Cercle d'Art de Foios, entidad que también gestiona la Escuela de Dibujo y Pintura del municipio. Su creación respondió a la voluntad compartida de fortalecer la colaboración cultural y ofrecer un espacio anual para la pintura de estudio, complementando el ya conocido Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre que organiza el Cercle.

Desde su primera edición, el concurso se ha consolidado como una cita de referencia en la comarca de l'Horta Nord, atrayendo cada año a artistas de distintas procedencias y reforzando a Foios como un punto de encuentro entre creatividad, arte y comunidad.

