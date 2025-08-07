Las fiestas tras la dana: cuando la tradición ayuda a curar las heridas Los municipios del área metropolitana de València recuperan el pulso emocional y vecinal a través de sus celebraciones patronales tras el duro golpe de la dana de octubre

Desde principios del verano, las localidades han ido retomando sus festividades patronales, como una forma de reafirmar su identidad colectiva entre pólvora, música, procesiones y tradición.

Benetússer fue de los primeros en recuperar el pulso festivo con sus fiestas mayores. Massanassa, por su parte, celebró con fervor las fiestas de San Juan en honor al Santísimo Cristo de la Vida. Albal no faltó a su cita anual con Santa Ana, y en Silla, la ancestral danza dels Porrots volvió a llenar de color las calles el pasado 6 de agosto en honor a su Cristo.

Agosto y septiembre prometen continuar la senda de la celebración con festividades dedicadas a Sant Roc y la Mare de Déu d'Agost, hasta llegar a Sant Miquel en Catarroja.

Burjassot y Paiporta

Una de las celebraciones más destacadas de este verano es la de Burjassot, donde la Clavaria de Sant Roc 2025, encabezada por Juan José Garrido Muñoz, ha preparado un extenso y vibrante programa festivo entre el 2 y el 16 de agosto.

La festividad comenzó con la tradicional eixida del sant desde la ermita y su recorrido por las fallas y asociaciones locales. A nivel lúdico y musical, Burjassot no se ha quedado atrás: conciertos como el de Primavera Valenciana, tributos a grupos como La Gossa Sorda o Camela, actuaciones de artistas como Blas Cantó o Nyno Vargas, y noches animadas por orquestas y DJs locales para convertir la Plaça d'Emili Castelar en el centro de la fiesta.

Paiporta: más que fiestas, símbolo de recuperación

En Paiporta, las Festes de Sant Roc 2025 han adquirido un profundo valor simbólico. Como expresó la regidora de Cultura, Esther Torrijos, estas fiestas representan «un paso en la recuperación emocional del pueblo».

Del 7 al 17 de agosto, el municipio vivirá un programa diverso e inclusivo, diseñado en colaboración con más de 30 asociaciones locales. Desde actos tradicionales como la Dansà de Sant Roc, el correfoc, la Festa del Melonet o la Cavalcada, hasta conciertos gratuitos con grupos como La Fúmiga, Paiporta ha apostado por la convivencia y la cultura como motores de reconstrucción.

La seguridad, el respeto y la inclusión también son protagonistas, con la instalación de Punts Violeta, campañas de sensibilización, y refuerzos policiales y medioambientales.

A pesar de las secuelas de la dana, los municipios no han dejado que la adversidad silencie sus tradiciones y celebraciones más queridas, como son las fiestas mayores y las fiestas patronales.