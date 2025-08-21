Fallece Pepe Montañana, expresidente de la Clavaría del Santísimo Cristo de la Fe de Mislata Ayuntamiento y vecinos lamentan la muerte de este hombre que estuvo muy implicado en la vida festiva de la ciudad

Mislata llora la muerte de Pepe Montañana. Este vecino de la localidad era miembro de la Clavaría del Santísimo Cristo de la Fe, de la que fue presidente durante muchos años. Además, era una persona muy implicada en la vida social y festiva de Mislata.

Montañana regentaba una floristería y era muy conocido por sus vecinos por lo que las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia al conocerse su fallecimiento. Entre ellas, las del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que mostraba su pena en un mensaje. «Nos deja nuestro querido Pepe Montañana. Un hombre comprometido con Mislata, con la cultura y las fiestas tradicionales. Siempre disponible para ayudar y colaborar en todo. Hoy es un día triste para Mislata».

De esta forma trasladaba su pésame a la familia de Montañana y a todos los miembros de la clavaría del Cristo.

También el Gremio de Floristerías de la Comunitata ha querido despedirse de su compañero con una sentida frase: «Hoy todas las flores están de luto».