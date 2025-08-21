Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado
Montañana, en un acto en Mislata. LP

Fallece Pepe Montañana, expresidente de la Clavaría del Santísimo Cristo de la Fe de Mislata

Ayuntamiento y vecinos lamentan la muerte de este hombre que estuvo muy implicado en la vida festiva de la ciudad

A. T.

Alzira

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:40

Mislata llora la muerte de Pepe Montañana. Este vecino de la localidad era miembro de la Clavaría del Santísimo Cristo de la Fe, de la que fue presidente durante muchos años. Además, era una persona muy implicada en la vida social y festiva de Mislata.

Montañana regentaba una floristería y era muy conocido por sus vecinos por lo que las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia al conocerse su fallecimiento. Entre ellas, las del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que mostraba su pena en un mensaje. «Nos deja nuestro querido Pepe Montañana. Un hombre comprometido con Mislata, con la cultura y las fiestas tradicionales. Siempre disponible para ayudar y colaborar en todo. Hoy es un día triste para Mislata».

De esta forma trasladaba su pésame a la familia de Montañana y a todos los miembros de la clavaría del Cristo.

También el Gremio de Floristerías de la Comunitata ha querido despedirse de su compañero con una sentida frase: «Hoy todas las flores están de luto».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  2. 2 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  3. 3 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  6. 6 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  7. 7

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  8. 8

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  9. 9

    Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta
  10. 10 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fallece Pepe Montañana, expresidente de la Clavaría del Santísimo Cristo de la Fe de Mislata

Fallece Pepe Montañana, expresidente de la Clavaría del Santísimo Cristo de la Fe de Mislata