El fuego que se ha declarado en el barranco. LP

Extinguido un incendio en el barranco junto a la zona del Omet de Picassent

Dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y una unidad forestal sofocan con rapidez las llamas en el camí Devadillo

R. González

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:12

Comenta

Un incendio forestal se ha declarado este viernes por la tarde en Picassent. Las llamas han afectado al barranco situado junto a la zona del Omet, según han confirmado fuentes municipales. La rápida intervención de los bomberos han permitido sofocarlo con rapidez.

El fuego ha comenzado un par de minutos antes de las cinco en el camí Devadillo, según han detallado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. En la zona se han desplegado bomberos de Silla y sargento de Torrent y dos brigadas forestales del Consorcio, además de un agente medio ambiental y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat.

La intervención ha sido efectiva. A las 17.48 horas ya estaba extinguido.

Desde el consistorio han indicado que no parecía que el incendio fuera a adquirir grandes dimensiones por la zona en la que se encontraba. También han remarcado que la tierra y la vegetación todavía conservan bastante humedad de las últimas lluvias, lo que puede frenar el avance de las llamas.

