El exportavoz de Vox sobre el veto a la moción de censura en Torrent: «Es un poco un jarro de agua fría» Guillermo Alonso del Real desvela al menos tres reuniones con el PSPV para presentar una alternativa al PP y Vox / Hasta la prohibición de la dirección de los socialistas la negociación estaba en una fase «intermedia»

Paco Moreno Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:59

El concejal no adscrito de Torrent, Guillermo Alonso del Real, exportavoz de Vox en el Ayuntamiento y «llave» de una posible moción de censura contra la alcaldesa popular Amparo Folgado, consideró este miércoles que el veto de la dirección del PSPV-PSPV a un acuerdo es un «jarro de agua fría» a la negociación abierta desde hace meses.

El edil señaló que todavía estaba «asimilando» las palabras del secretario de Organización, Vicent Mascarell: «El término tránsfuga, que sólo lo utiliza él, y las connotaciones negativas que tiene,.... Es un poco de jarro de agua fría, no sé muy bien en qué punto estamos y lo que hay».

Guillermo Alonso del Real dejó el grupo Vox el pasado mayo y poco después se produjo el primer contacto, recordó. La mayoría absoluta en Torrent está en 13 concejales y su marcha dejaba al PP y Vox con doce ediles, los mismos que la suma de PSPV y Compromís. De ahí que sólo con su voto, los grupos de izquierda podrían recuperar la alcaldía.

Según Mascarell, eso no va a pasar, al señalar que los socialistas no pactan con Vox ni con tránsfugas, lo que dijo este miércoles a la vista de que las negociaciones estaban avanzadas.

El concejal de no adscritos comentó que desde mayo se ha reunido con representantes del grupo socialista «unas tres veces», además de algún otro contacto informal, para hablar de una posible moción de censuta. «La última fue a finales de la semana pasada», dijo.

Eso sí, el contacto fue sólo con Andrés Campos y Eduardo Gómez, portavoz y edil del grupo socialista. «Yo con Compromís nunca he hablado, con quien lo hice en su momento fue con el grupo socialista, que ellos a su vez hablarían con Compromís, entiendo»

En la última reunión de hace unos días «hablamos de los requisitos y condiciones para que yo me planteara apoyar algo así». Tras las palabras de Mascarell, el escenario ha cambiado radicalmente. «Si me preguntas ayer hubiera dicho que estábamos en una fase intermedia, a falta de poner en un papel los compromisos, pero después de lo que dice hoy Vicent Mascarell ya no sé en qué fase estaría eso», dijo Guillermo Alonso del Real.

¿Sería posible que el líder del grupo municipal socialista, Jesús Ros, desobedeciera esa orden y siguiera adelante con las negociones? A esto, el edil respondió que entiende que al final «los partidos tienen su jerarquía y si les dicen una cosa... Lo contrario sería enfrentarse a sus jefes, no lo sé, la verdad».

Para él los requerimientos siguen siendo los mismos. «Yo me muevo para lo que es mejor para los vecinos, no dependen de un partido». En la jornada de hoy no se ha producido ningún contacto con el grupo socialista. «No esperaba esto, ya me dirán», señaló. «No me corresponde a mí, si quieren apoyo hay cuestiones de presupuesto, contratación o impuestos que deben tenerse en cuenta».

En las reuniones celebradas con los concejales socialistas le trasladaron que «una línea roja para Compromís era que yo estuviera en el gobierno. A mí me da igual, no tengo que ocupar un sillón, sino que se haga los que considero que es bueno. Para bajar los impuestos, desbloquear los grandes contratos y agilizar la Administración, me da igual estar en el gobierno», finalizó.