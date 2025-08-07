La Diputación impulsa nuevas mejoras urbanas en l'Horta con cerca de 700.000 euros del Pla Obert Rocafort, Moncada y Mislata se beneficiarán de actuaciones en parques, asfaltado, red de agua y accesibilidad financiadas con el programa estrella de la institución provincial

Nacho Roca Manises Jueves, 7 de agosto 2025, 10:01

La Diputació de València ha aprobado tres nuevos proyectos en municipios de l'Horta dentro del Pla Obert d'Inversions, con una inversión conjunta de casi 700.000 euros. Las actuaciones se desarrollarán en Rocafort y Moncada, en l'Horta Nord, y en Mislata, en l'Horta Sud, y permitirán renovar espacios públicos, mejorar infraestructuras urbanas y avanzar en accesibilidad.

En Rocafort, el ayuntamiento destinará 188.000 euros a la remodelación de los parques del Cementerio y Bonaigua, mientras que Moncada invertirá 150.000 euros en el asfaltado de una parcela municipal en la calle Pedrereta, junto al Camí de la Verònica. Por su parte, Mislata empleará 355.000 euros del plan en sustituir la red de agua potable y facilitar el acceso en el barrio de la Cruz.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha subrayado la magnitud del esfuerzo inversor en ambas comarcas, que disponen en conjunto de más de 76 millones de euros asignados en el marco del Pla Obert 2024-2027. Esta cifra supone un incremento de 14 millones respecto a los planes provinciales de la legislatura anterior.

Financiación histórica y sin imposiciones

«Estamos ante una cifra histórica y ante un modelo de gestión que prioriza las necesidades reales de los pueblos», ha señalado Enguix, quien ha destacado que el Pla Obert «no impone plazos ni proyectos, sino que se adapta a los ritmos y prioridades de cada municipio». En este sentido, ha recordado que el programa permite presentar propuestas en cualquier momento, y que ya hay 575 actuaciones aprobadas o en marcha en toda la provincia, con una inversión global que supera los 87 millones de euros.

En cuanto a la distribución comarcal, l'Horta Nord cuenta con una dotación total de 36,75 millones de euros, 6,7 millones más que en el anterior mandato. L'Horta Sud, por su parte, supera los 39,9 millones, lo que representa un incremento de 7,2 millones.

Autonomía municipal como eje de gestión

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha reivindicado el Pla Obert como una herramienta que va más allá de la financiación: «Es una fórmula real de acompañamiento a los ayuntamientos, donde les escuchamos, eliminamos trabas burocráticas y les damos libertad y recursos para que ejecuten sus propias prioridades».

Enguix también ha puesto en valor el apoyo técnico ofrecido a los municipios para agilizar los trámites y facilitar la ejecución de los proyectos: «La Diputación no solo ha incrementado los fondos, sino que también acompaña a los equipos locales con asesoramiento cercano y eficiente».

Con estos nuevos proyectos, el Pla Obert reafirma su papel como eje central de la inversión provincial, apostando por una gestión municipalista que pone el foco en las necesidades reales del territorio.