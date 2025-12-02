La Diputación estudia ofrecer una macrobolsa de empleo de técnicos para la reconstrucción de la dana Los Ayuntamientos reclaman ayuda para la gestión y más coordinación en las obras

Martes, 2 de diciembre 2025

La Diputació de València estudia la creación de una macrobolsa de técnicos para mejorar el servicio a los ayuntamientos. Así lo ha avanzado la diputada de Hacienda y presidenta de la comisión de seguimiento del presupuesto para la reconstrucción, Laura Sáez, en la sesión de este organismo en la que han participado alrededor de 40 alcaldes de municipios afectados por la dana y en la que se ha dado cuenta de una ejecución de 180 millones.

«Después de haber escuchado a muchos alcaldes afectados por la dana, lo que nos piden es un cambio estructural de la Diputación, no quieren que sea un mero cajero automático, que les llegue el dinero y que cada ayuntamiento haga lo que quiera; no tienen medios para poder gestionar subvenciones y lo que reclaman es que ejecutemos nosotros, que, en todo lo que pueda, sea la Diputación la que gestione, sirva de ejemplo el servicio de gestión tributaria o el área de carreteras que funcionan muy bien», ha destacado Sáez.

Por otra parte, ha detallado, «necesitan personal técnico y cualificado, sobre todo ingenieros, arquitectos, técnicos de administración general porque en algunos casos tienen que gestionar un presupuesto normal multiplicado por cien y en el mejor de los casos tienen el mismo personal que tenían antes el 29 de octubre de 2024».

Por eso, ha explicado la diputada, «aparte de haberles dado la ayuda de 100.000 euros para contratar personal, la idea es poner en marcha cuanto antes la creación de unas macrobolsas para ofrecerlas a los municipios para que puedan tener el personal que haga estas gestiones».

Así, ha argumentado Sáez, «tenemos claro que este es el modelo de diputación que queremos porque es más eficiente, pero venimos de un modelo diferente y el cambio requiere tiempo, estamos trabajando en ello en diferentes sentidos, también en potenciar la central de compras porque igualmente es necesario para impulsar una Diputación más efectiva en beneficio de los municipios».

De hecho, es una necesidad que han destacado diferentes alcaldes, entre ellos la de Catarroja, Lorena Silvent, quien ha esgrimido que «no tenemos un problema de financiación, lo que necesitamos es ayuda técnica». Silvent ha apuntado también a la central de compras para facilitar la gestión a los ayuntamientos, así como la necesidad de ayudar a asociaciones culturales y clubs deportivos para que puedan realizar las actividades, a lo que la diputada le ha contestado que se estudiarán vías para garantizarlo.

En la misma línea de necesidad de ayuda técnica, se ha pronunciado las alcaldesas de Benimuslem y Rafelguaraf, y los alcaldes de l'Ènova, Chera, Guadassuar, Catadau, Monserrat, entre otros. Por su parte, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha reivindicado la ayuda de Diputación para suplir la exclusión de este municipio en las ayudas de Amancio Ortega, a lo que la Diputada de Hacienda ha recordado que el punto se llevó a pleno y aunque el equipo de gobierno votó a favor, no salió adelante.

Por otra parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha reclamado plazos más amplios para gestionar las subvenciones. Mientras el de Sedaví, José Cabanes, ha pedido que se tenga en cuenta las diferencias de cada municipio. Además, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha expresado que «genera confusión» que no se hayan impulsado las compuertas antirriadas que se aprobaron en pleno y ha aplaudido los Bons Comerç de la Diputación por sus beneficios para la economía local: «Es una iniciativa muy buena, se ha de continuar».

Igualmente, la mayoría de los municipios han reconocido el trabajo de la Diputación, algunos de ellos como Macastre, Titaguas, y Massalavés ha valorado especialmente los fondos incondicionados. El segundo teniente alcalde de Riba-roja, José Luis Ramos, ha asegurado que la Diputación «siempre está, nos quedamos incomunicados y nos han arreglado la carretera en ocho meses». Del mismo modo, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha subrayado que «no se puede cuestionar el trabajo de la Diputación, se ha demostrado que es una institución útil al servicio de los pueblos».

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha puesto el foco en «la falta» de ayuda técnica y de coordinación, así como en la importancia de la prevención. Para el portavoz de Vox, Sergio Pastor, «hay que actuar sin colores políticos y realizar las obras necesarias».

Más de 70 municipios afectados por la dana han solicitado la ayuda de la Diputación para contratar personal técnico, principalmente del área de la ingeniería y la arquitectura, o bien a la contratación de estudios y trabajos técnicos. La subvención, aprobada en julio de este año, cuenta con una partida de 10,3 millones de euros y supone una ayuda de 100.000 euros para cada municipio.

El cometido del personal contratado irá dirigido a mejorar la capacidad técnica de los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras y bienes de titularidad pública dañados por la dana; optimizar el estudio y planificación de nuevas infraestructuras municipales resilientes; y reforzar de manera directa los servicios técnicos municipales durante los periodos de gestión de la emergencia y su recuperación.

Una comisión tardía para los socialistas

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, criticó antes de la comisión de seguimiento una convocatoria que consideró «tardía» al estar el año agotado.

«Hoy es la primera vez que se convoca a los alcaldes y alcaldesas afectados por la Dana en la Comisión de seguimiento del presupuesto», dijo, algo en lo que fue refrendado por ejemplo por el primer edil de Aldaia, Guillermo Luján.

«Sorprendentemente desde enero que se aprobó la moción del Grupo Socialista hasta hoy no ha habido una convocatoria a los alcaldes para hablar del presupuesto», insistió, para añadir que en «diciembre poco más se puede hacer con respecto al presupuesto de 2025».

A su juicio, esto demuestra «clarísimamente la inoperancia de la Diputación, el poco compromiso que ha tenido para intentar corregir cualquier problema que afectara a los alcaldes afectados por la dana. Es evidente que la Diputación no funciona, que el gobierno está en otras cosas, que el presidente de la Diputación ha estado durante todo este tiempo intentando defender y ser el portavoz del peor presidente de la Generalitat que ha tenido el autogobierno valenciano y que ahora está en la dinámica de a ver si dentro de un año y medio sucede al señor Pérez Llorca».

Insistió por último que la comisión de seguimiento del presupuesto «debería haberse convocado muchísimo antes para conocer la opinión, la colaboración y la ayuda de los alcaldes y alcaldesas afectados, para poder corregir el presupuesto, un presupuesto que tiene poca ejecución».