La Diputación destina 1,6 millones al polideportivo de Meliana

El Pla Obert de la Diputación de Valencia sigue sumando nuevos proyectos en los municipios del l'Horta Nord y l'Horta Sud. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha aprobado este miércoles ocho nuevos proyectos del plan cuatrienal de la Diputación de Valencia por valor de 2.934.243 euros en las localidades de Meliana, Albalat dels Sorells, Alboraya, Moncada y Rafelbunyol. Además, en l'Horta Sud, se ha aprobado un proyecto en Mislata con una inversión de 48.380 euros.

Entre los proyectos validados, destaca el de Meliana que, con 1.619.000 euros, adecuará los vestuarios de debajo de las gradas, hará un nuevo acceso a las pistas deportivas y habilitará un cerramiento en la fachada de la cancha de baloncesto del polideportivo municipal.

Además, se ha dado el visto bueno a dos proyectos de Alboraya: remodelación de la calle Tavernes Blanques (441.760 euros) y remodelación del parque de la plaza Sierra de Mariola en la Patacona (25.944 euros). También suma dos proyectos Albalat dels Sorells: adquisición del edificio Caixa para destinarlo a sede del ayuntamiento (532.000 euros) y obras del ciclo integral del agua (132.971 euros).

Igualmente, Moncada acumula dos nuevos proyectos, uno de 146.710 euros para contribuir a la restauración de la cubierta, cambio de ventanas y puertas, entre otras mejoras del futuro Museo de la Fábrica de la Seda y otro de 17.999 euros para sufragar parte de la adecuación de distintos edificios municipales como la biblioteca.

Por otra parte, Rafelbunyol destinará 16.940 euros de la Diputación a la compra de una furgoneta para mantenimiento y ya en l'Horta Sud, a Mislata se le ayudará con 48.380 euros a realizar la actuación en la cubierta del edificio de vestuarios del complejo deportivo del parque de La Canaleta.

En general, el decreto del 11 de noviembre ha aprobado 57 nuevos proyectos del Pla Obert que suman una inversión de 7.680.507 euros en 12 comarcas de la provincia de Valencia. En total, el plan cuatrienal ya tiene en marcha o ejecutadas 732 iniciativas propuestas por los ayuntamientos 22 y acumula una inversión de casi la tercera parte de los 350 millones de los que consta.

La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha destacado en buen ritmo del Pla Obert: «Estamos dando el visto bueno a muchas obras de renovación del ciclo del agua, espacios verdes, instalaciones deportivas…que están transformando nuestros municipios». «Animamos a los alcaldes y alcaldesas a seguir presentando proyectos porque las obras deben estar ejecutadas antes de terminar 2027 para poder ser financiadas», ha explicado Enguix, quien ha insistido en que «el objetivo del equipo de gobierno es ejecutar en su totalidad el mayor programa inversor en la historia de la Diputación, con 350 millones de euros».

En la misma línea, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha recalcado «la flexibilidad de este plan, que respeta la autonomía de los municipios para que puedan mejorar la vida de sus vecinos y vecinas». «Los pueblos saben mejor que nadie lo que necesitan y así se está evidenciando con la evolución del plan, abierto y sin plazos, que está demostrando que si se deja trabajar a los municipios, al tiempo que se les ayuda, se pueden conseguir muchas mejoras en distintos ámbitos municipales», ha concluido.