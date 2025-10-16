El Consell repara una carretera entre Paiporta y Catarroja destrozada tras la dana La conexión fue utilizada por vehículos pesados durante la emergencia, que rompieron el pavimento

P. M. VALENCIA Jueves, 16 de octubre 2025, 14:55 Comenta Compartir

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha iniciado las obras de reparación del Camí de Santa Ana, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta, una vía que soportó una intensa circulación durante los trabajos de postemergencia para la recuperación que ser realizaron tras las riadas, al permanecer cortadas otras carreteras de la zona.

La actuación, llevada a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Viarias, tiene como objetivo restituir este vial, que sufrió graves deterioros por el tránsito continuado de vehículos pesados de emergencia, limpieza y retirada de residuos en los meses posteriores a las inundaciones. Además, esta carretera ha tenido un papel esencial como vía alternativa al cruce del barranco del Poyo, donde continúan los trabajos de reconstrucción de los puentes dañados.

Ante la urgencia de reconstruir la infraestructura afectada y la imposibilidad de las corporaciones locales de asumir los trabajos en tiempo y forma, los ayuntamientos de Catarroja y Paiporta solicitaron a la Generalitat el pasado mes de agosto la ejecución directa de estas obras.

La actuación permitirá recuperar en pocas semanas un acceso estratégico para la movilidad cotidiana de los vecinos de la zona y para la prestación de servicios básicos.

Junto con la reparación del Camino de Santa Ana también se acomete la rehabilitación de la CV-4126 en Alfafar, también afectada por el tránsito de emergencias y limpieza posterior a las riadas.

Las actuaciones previstas en ambos viarios consisten en la limpieza de márgenes, fresado del pavimento existente, bacheos y reperfilados, aglomerado asfáltico, señalización horizontal y vertical, y en el puente de la CV-4126, sobre las vías de ferrocarril, la reparación de las juntas de dilatación y elementos de contención. En total las dos actuaciones suponen un coste de 1.404.000 euros.

Estas nuevas intervenciones se incorporan al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat para realizar más de medio centenar de actuaciones en municipios afectados por las inundaciones con una inversión superior a los 50 millones de euros. La mitad de estas obras en vías de titularidad municipal ya están finalizadas, al igual que todos los trabajos en carreteras de titularidad autonómica.