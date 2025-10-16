Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana pregunta a la CHJ dónde estuvo la Policía de Aguas el 29 de octubre
Trabajos de reparación del camino, esta semana. LP

El Consell repara una carretera entre Paiporta y Catarroja destrozada tras la dana

La conexión fue utilizada por vehículos pesados durante la emergencia, que rompieron el pavimento

P. M.

VALENCIA

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:55

Comenta

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha iniciado las obras de reparación del Camí de Santa Ana, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta, una vía que soportó una intensa circulación durante los trabajos de postemergencia para la recuperación que ser realizaron tras las riadas, al permanecer cortadas otras carreteras de la zona.

La actuación, llevada a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Viarias, tiene como objetivo restituir este vial, que sufrió graves deterioros por el tránsito continuado de vehículos pesados de emergencia, limpieza y retirada de residuos en los meses posteriores a las inundaciones. Además, esta carretera ha tenido un papel esencial como vía alternativa al cruce del barranco del Poyo, donde continúan los trabajos de reconstrucción de los puentes dañados.

Ante la urgencia de reconstruir la infraestructura afectada y la imposibilidad de las corporaciones locales de asumir los trabajos en tiempo y forma, los ayuntamientos de Catarroja y Paiporta solicitaron a la Generalitat el pasado mes de agosto la ejecución directa de estas obras.

La actuación permitirá recuperar en pocas semanas un acceso estratégico para la movilidad cotidiana de los vecinos de la zona y para la prestación de servicios básicos.

Junto con la reparación del Camino de Santa Ana también se acomete la rehabilitación de la CV-4126 en Alfafar, también afectada por el tránsito de emergencias y limpieza posterior a las riadas.

Las actuaciones previstas en ambos viarios consisten en la limpieza de márgenes, fresado del pavimento existente, bacheos y reperfilados, aglomerado asfáltico, señalización horizontal y vertical, y en el puente de la CV-4126, sobre las vías de ferrocarril, la reparación de las juntas de dilatación y elementos de contención. En total las dos actuaciones suponen un coste de 1.404.000 euros.

Estas nuevas intervenciones se incorporan al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat para realizar más de medio centenar de actuaciones en municipios afectados por las inundaciones con una inversión superior a los 50 millones de euros. La mitad de estas obras en vías de titularidad municipal ya están finalizadas, al igual que todos los trabajos en carreteras de titularidad autonómica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  5. 5 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  6. 6

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  7. 7

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  8. 8

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell repara una carretera entre Paiporta y Catarroja destrozada tras la dana

El Consell repara una carretera entre Paiporta y Catarroja destrozada tras la dana