El Consell reconstruye el acceso sur de Paiporta con otros municipios Los alcaldes reclaman una carretera para conectar l'Horta Sud más allá de los caminos agrícolas

Paco Moreno Paiporta Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:44

Misión cumplida, dijo la mañana de este lunes el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, al visitar las obras finalizadas en el camino de Santa Ana, el único acceso sur desde Paiporta al resto de pueblos de la comarca a través de la CV-400 y la CV-33. La reconstrucción de la calzada, estropeada por el paso de vehículos pesados tras la dana, ha durado apenas unas semanas.

La arteria es fundamental para el tráfico en Paiporta, comentó el conseller, lo que fue ratificado por el alcalde Vicent Císcar, presente en el acto al igual que su homóloga de Catarroja, Lorena Silvent. Se da la circunstancia de que este acceso pasa por el segundo término municipal en su mayor parte.

Este camino agrícola soporta el paso de unos 35.000 vehículos semanales de media. Por ahí, indicó Císcar, se sacó todo el lodo y los residuos acumulados en el municipio por las inundaciones. Este paso continuo de camiones, tractores y excavadoras estropeó tanto la calzada que la hizo peligrosa para el tráfico, con baches por donde cabía completa la rueda de una moto.

De ahí que su reconstrucción haya supuesto un alivio, aunque ha reavivado también un viejo proyecto de los años 90 para mejorar la conexión entre los pueblos de esa parte de l'Horta Sud como Alcàsser, Picassent o Picanya. Silvent explicó que en la planificación del territorio, el gobierno municipal que preside tiene muy en cuenta el beneficio de la huerta para contener inundaciones, algo en lo que están trabajando, al igual que puso sobre la mesa una mejora en las comunicaciones entre los municipios, los llamados itinerarios circulares más allá de las rutas con Valencia.

«Es un buen ejemplo de colaboración entre administraciones», dijo Silvent acerca de la obra hecha. «Es una asignatura pendiente en nuestra comarca», dijo sobre una nueva conexión entre los municipios como Catarroja, Paiporta y Torrent. «Mejorar la movilidad es un reto», señaló. Por su parte, el alcalde Císcar explicó que es una reivindicación «de toda la comarca, en el transporte público la Conselleria ha puesto alguna solución como una línea de autobús circular».

Citó como ejemplo que los vecinos de Paiporta tiene servicios de Hacienda y la Seguridad Social en Catarroja. «Esta actuación es fundamental pero la Conselleria está pensando en la solución de comunicación entre los municipios con el Plan Endavant y estamos impacientes de que nos pongan planos en la mesa», destacó.

De la carretera ahora reparada, explicó que antes de la dana ya se habló con la Generalitat de una mejora por el intenso tráfico hacia los polígonos industriales. «La respuesta ha sido inmediata», subrayó.

«Nos queda la preparación para el futuro», dijo el propio vicepresidente. «Repuesta la infraestructura básica hay que seguir mejorando la conectividad, es la estrategia que tenemos con el Plan Endavant. Este camino era una vía agrícola y se ha convertido en una vía de acceso al municipio. La comunicación entre los municipios es muy deficiente todavía, no se ha trabajado los últimos años, mientras que se ha creado una necesidad imperiosa y tenemos que responder a ello».

El primer edil de Paiporta destacó que miles de vecinos de Paiporta utilizan el camino agrícola reparado para llegar a los polígonos industriales de la comarca donde trabajan. «Alcàsser, Silla, Torrent, Beniparell,...» enumeró. De la nueva solución comarcal, planteó que se tenga una visión metropolitana, mientras que desde la Conselleria precisaron que el proyecto de los años 90 no sirve y que la solución debe plantearse desde cero, con estudios ambientales y de otro tipo. En toda esta parte del territorio predomina la actividad agrícola.

«En algún momento fue la única habilitada para acceder a Paiporta, por lo que era importante recuperarla cuanto antes», señaló Martínez Mus sobre la carretera reabierta. «Se ha hecho un trabajo rápido y ágil después de la visita en julio del alcalde al presidente», recordó sobre la reunión de Císcar con Mazón el pasado verano para hacerle llegar una serie de reivindicaciones.

El vicepresidente dijo que el esfuerzo ha sido de todo. «Sólo en Catarroja llevamos ya 115 millones de euros invertidos para ayudar», comentó sobre la reconstrucción, para añadir también la recogida de residuos en 19 municipios, una tarea que se prolongará los próximos meses.