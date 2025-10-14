Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos viandantes pasean por un jardín de Alfafar. IRENE MARSILLA

El Consell plantea jardines de laminación de inundaciones en la periferia de Alfafar

Dómine presenta el plan de parques inundables en el Ayuntamiento

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:34

Una reunión entre el coordinador de los parques inundables metropolitanos que promueve la Generalitat, Vicente Dóminez, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha servido para conocer algunos detalles más de esta iniciativa, que ahora se presenta a los ayuntamientos.

Estas infraestructuras tratan del desarrollo de un proyecto de mejora urbana orientado a la prevención de inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza, indicaron fuentes municipales. En el caso de Alfafar, contempla la creación de zonas verdes y jardines de laminación en lugares estratégicos del municipio, como la CV-400 y las avenidas de Orba y Albufera, con el objetivo de mejorar la capacidad de absorción del agua en episodios de lluvias intensas.

Asimismo, el proyecto incluye la habilitación de una pasarela peatonal hacia la Albufera y la adecuación de la parada de la línea 27 de autobús, indicaron las mismas fuentes.

Dómine se reunió recientemente con la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, por la misma iniciativa. En ese caso, el Consistorio planteó la reserva de suelo para construir aparcamientos en altura, así como la integración desde el punto de vista urbanístico del cercano barrio de San Jorge, una zona aislada que pertenece al término de Valencia.

El objetivo de la actuación de la Generalitat, que trabaja en este proyecto conjuntamente con la Confederación Hidrográfica del Júcar, es que toda la periferia noroeste se convierta en un gran parque metropolitano inundable con una zona arbórea boscosa que incluya balsas de laminación que actúen como mecanismo de defensa natural ante un futuro problema de inundaciones como el sufrido el año pasado.

