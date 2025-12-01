El Consell clausura el vertedero de Alfafar tras retirar mil toneladas de residuos El trabajo añadido a la limpieza por la dana se centra en escombros de las masivas reformas particulares

Paco Moreno Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:39

El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, visitó este lunes la finalización de los trabajos de retirada de los residuos acumulados en Alfafar tras la dana, debido al proceso de reformas masivas emprendidas en los municipios afectados por las inundaciones

«Aquí en Alfafar no era mucha cantidad, aunque la intervención ha supuesto unas mil toneladas de escombros y residuos duros», comentó sobre la acumulación de este tipo de basura. En todos los casos, las zonas de acopio estaban clausuradas, aunque los Ayuntamientos se vieron forzados a reabrirlas por la generación de estos escombros en reformas particulares.

Martínez Mus recordó que fueron los Ayuntamientos los que pidieron al Consell que asumiera este gestión, que en una veintena de casos rondará los 40 millones de euros. En el caso de Alfafar, la factura ha sido de 250.000 euros y el vicepresidente recordó el cercano centro de acopio que había en un campo de fútbol. «Se ha trabajado mucho y el Ayuntamiento ha hecho una magnífica faena», precisó.

En total, la previsión pasa por la retirada de 200.000 toneladas. El mayor vertedero se encuentra en Paiporta, con una factura de 18 millones y una estimación de 81.000 toneladas. De ahí que se tardará varios meses en tener despejado el terreno, situado junto al campo de fútbol del Palleter.

En cada municipio se ha hecho el encargo a la contrata de limpieza y recogida de basuras, con el fin de agilizar plazos. Con esto, culminará la mayor factura en la reconstrucción para la Generalitat, dado que la retirada de residuos y fangos ha costado 220 millones de euros.

Por parte del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, señaló que como se ha demostrado en «toda esta reconstrucción los Ayuntamientos necesitamos un hermano mayor». Destacó que estos últimos acopios de las reformas «era importante porque podía crear plagas dentro de los pueblos por la acumulación de sacos». A partir de ahora, serán los Consistorios los que se encarguen de la retirada y traslados a las plantas de tratamiento. «Creo que los vecinos ya van viendo esa normalidad en las calles y desde el municipalismo vemos que el trabajo de esta Conselleria es clave», finalizó.