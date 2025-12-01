Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Retirada de residuos en terrenos de Paiporta. LP

El Consell clausura el vertedero de Alfafar tras retirar mil toneladas de residuos

El trabajo añadido a la limpieza por la dana se centra en escombros de las masivas reformas particulares

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, visitó este lunes la finalización de los trabajos de retirada de los residuos acumulados en Alfafar tras la dana, debido al proceso de reformas masivas emprendidas en los municipios afectados por las inundaciones

«Aquí en Alfafar no era mucha cantidad, aunque la intervención ha supuesto unas mil toneladas de escombros y residuos duros», comentó sobre la acumulación de este tipo de basura. En todos los casos, las zonas de acopio estaban clausuradas, aunque los Ayuntamientos se vieron forzados a reabrirlas por la generación de estos escombros en reformas particulares.

Martínez Mus recordó que fueron los Ayuntamientos los que pidieron al Consell que asumiera este gestión, que en una veintena de casos rondará los 40 millones de euros. En el caso de Alfafar, la factura ha sido de 250.000 euros y el vicepresidente recordó el cercano centro de acopio que había en un campo de fútbol. «Se ha trabajado mucho y el Ayuntamiento ha hecho una magnífica faena», precisó.

En total, la previsión pasa por la retirada de 200.000 toneladas. El mayor vertedero se encuentra en Paiporta, con una factura de 18 millones y una estimación de 81.000 toneladas. De ahí que se tardará varios meses en tener despejado el terreno, situado junto al campo de fútbol del Palleter.

En cada municipio se ha hecho el encargo a la contrata de limpieza y recogida de basuras, con el fin de agilizar plazos. Con esto, culminará la mayor factura en la reconstrucción para la Generalitat, dado que la retirada de residuos y fangos ha costado 220 millones de euros.

Por parte del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, señaló que como se ha demostrado en «toda esta reconstrucción los Ayuntamientos necesitamos un hermano mayor». Destacó que estos últimos acopios de las reformas «era importante porque podía crear plagas dentro de los pueblos por la acumulación de sacos». A partir de ahora, serán los Consistorios los que se encarguen de la retirada y traslados a las plantas de tratamiento. «Creo que los vecinos ya van viendo esa normalidad en las calles y desde el municipalismo vemos que el trabajo de esta Conselleria es clave», finalizó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  10. 10 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell clausura el vertedero de Alfafar tras retirar mil toneladas de residuos

El Consell clausura el vertedero de Alfafar tras retirar mil toneladas de residuos