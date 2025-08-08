Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ajuntament de Catarroja. LP

El concejal Miquel Verdeguer presenta su renuncia al cargo en el Ayuntamiento de Catarroja

La decisión, tomada de manera preventiva y con respeto a la ciudadanía, busca evitar interferir en la actividad municipal debido a su implicación en un procedimiento judicial

Nacho Roca

Catarroja

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:07

El concejal socialista de Catarroja, Miquel Verdeguer Mesado, ha decidido presentar su renuncia al cargo electo que desempeñaba en el Ayuntamiento como concejal de Fiestas. Esta decisión, tomada de manera personal y con el respaldo del consistorio, responde a su voluntad de no generar ningún tipo de interferencia en el normal funcionamiento de la administración municipal, dada su implicación en un procedimiento judicial recientemente abierto. Dicho procedimiento está relacionado con hechos ocurridos en el ámbito privado y ajenos a su labor pública, según el comunicado oficial.

El concejal ha presentado su renuncia este mismo viernes. El siguiente en la lista electoral, es el marido de la alcaldesa, Lorena Silvent, Vicente Ramón Escrig.

Aunque el fondo de la cuestión corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, el concejal ha considerado prudente apartarse temporalmente de sus responsabilidades institucionales, como medida preventiva, para mantener la coherencia y el respeto hacia la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento, se valora su decisión de forma positiva, reconociendo la rapidez con la que ha actuado en consonancia con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han marcado su trayectoria política. Estos principios son los cimientos de cualquier institución y han guiado su ejercicio del cargo.

Desde la oposición, el portavoz popular en el Ayyuntamiento, Rafa Sanchis, ha manifestado su desconocimiento del caso.

