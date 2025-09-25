Compromís de Moncada censura la conducta del edil Martín Pérez pero no pide su dimisión El grupo lleva una moción al pleno donde ve «inadecuado» su comportamiento en un incidente con un grupo de jóvenes

Paco Moreno Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:37 | Actualizado 13:12h.

Condena sin citar nombres. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Moncada, socio de gobierno junto al PSPV, elevará una moción este jueves al pleno ordinario donde se condenan los incidentes ocurridos en las fiestas del pueblo, donde se vio implicado el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, el socialista Martín Pérez, aunque sin pedir su dimisión.

La moción presentada de urgencia se votará la víspera del pleno extraordinario que habrá mañana viernes a las 12 horas convocado por estos hechos a petición del PP, Vox y Ciudadanos. Los grupos de la oposición piden a la alcaldesa Amparo Orts, que le retire todas las delegaciones, además de abrir una comisión de investigación por lo ocurrido el pasado 7 de diciembre.

«Las fiestas de Montcada son uno de los principales espacios de convivencia, cohesión y participación asociativa de nuestro pueblo, cerca de diez días en los que el vecindario y el tejido asociativo salen a las calles para celebrar ser de nuestra ciudad», arranca la moción de Compromís.

«La responsabilidad de nuestro vecindario y la institucional es clave para gozar de unas fiestas con seguridad y respeto hacia todas las personas y colectivos implicados», se añade, para continuar diciendo que los hechos «en los que el público estaba llamando a «Pedro Sánchez hijo de puta» y otros insultos en el Moncadance Festival, ocasionó que el concejal de Fiestas, Martín Pérez Aranda, protagonizara una actuación inadecuada al saltar del escenario al público, sin recurrir a las fuerzas de seguridad presentes oa las presentes».

La formación valencianista comenta que estos hechos «han generado un grave malestar entre la ciudadanía, los distintos grupos políticos que conforman el pleno y han proyectado una imagen negativa de nuestras fiestas y de este gobierno municipal».

Ahora bien, esto no supone una petición de dimisión, al limitarse a indicar que «si bien el concejal ha hecho público un comunicado de disculpa, reconociendo que su actuación no fue la adecuada, consideramos necesario dejar constancia institucional del rechazo de esta Corporación a los hechos ocurridos en el Moncadance ese día».

De ahí que en la propuesta de acuerdo se indique que el Ayuntamiento de Moncada «condena firmemente y rechaza el uso de la violencia verbal y física como instrumento para resolver cuestiones políticas y, en el caso concreto del Moncadance, desaprueba los insultos proferidos por un grupo del público asistente, al tiempo que censura la conducta del concejal de Fiestas el pasado 7 de septiembre».

Por último, se pide que el Ayuntamiento manifieste «su voluntad de continuar colaborando, con el máximo respeto, con la Guardia Civil, en sus diligencias orientadas a esclarecer los hechos ocurridos».