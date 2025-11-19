Compromís exige al Consell más ayudas para personas con dependencia afectadas por la dana La formación en Catarroja presenta una moción en el pleno para exigir aportaciones específicas

El grupo municipal Compromís per Catarroja ha presentado este miércoles una moción al Pleno para reclamar a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que ponga en marcha ayudas urgentes específicas para las personas dependientes y con movilidad reducida afectadas por la dana de 2024. Como explica la formación, más de un año después de la catàstrofe, la Generalitat no ha activado ninguna medida ni soporte directo a este colectivo, a pesar de ser uno de los más castigados.

Compromís recuerda que Catarroja ya situaba la protección de las personas vulnerables como una prioridad antes de la dana, y que esta necesidad se multiplicó con la inundación, que dejó a cientos de personas con dificultades de movilidad, seguridad y autonomía personal en una situación muy complicada. El equipo de Servicios Sociales «ha hecho un esfuerzo titánico» desde el primer momento, asumiendo una carga extraordinaria para cubrir necesidades básicas frente al silencio y la inacción autonómica.

La concejala de Bienestar Social, Núria Blanch, ha sido contundente: «No es aceptable que en un año no se haya destinado ni un solo euro a las personas que más lo necesitan. Hablamos de personas mayores, personas dependientes y familias que viven cada día con graves dificultades y que siguen esperando una respuesta que no llega».

Blanch ha denunciado que, mientras hay ayudas duplicadas para la pérdida de vehículos, las personas dependientes que viven en edificios con ascensores inoperativos desde hace más de un año no han recibido ningún apoyo: «Hay personas que no pueden salir de casa, literalmente. Y eso no puede quedar en manos exclusivamente de los ayuntamientos y de Cruz Roja. La Generalitat está fallando en su responsabilidad más básica: garantizar los derechos de las personas y la accesibilidad».

La concejala también ha querido poner en valor el trabajo del equipo municipal pero ha denunciado que la competencia en materia de servicios sociales es autonómica y en todo este tiempo «la Generalitat no ha habilitado ningún recurso extra ni ha puesto en marcha ningún programa específico que dé respuesta a las situaciones más graves». La única medida temporal, un refuerzo de personal, decaerá al finalizar el año.

La moción reclama que la Generalitat active ayudas directas e inmediatas para personas dependientes y con movilidad reducida, prorrogue y amplíe el refuerzo de personal y asuma su responsabilidad como administración competente. Además, Compromís propone reconocer públicamente la labor del personal de Servicios Sociales de Catarroja «por su compromiso en un contexto de total ausencia de apoyo autonómico».

