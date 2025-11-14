Compromís denuncia que Picanya quita las bonificaciones a los coches híbridos y eléctricos El pleno aprueba el cambio en la ordenanza fiscal para 2026

Paco Moreno Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Picanya aprobó este jueves, con los votos del PSPV y Vox, la abstención del PP y el voto en contra de Compromís, la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Esta decisión elimina la bonificación del 50% que hasta ahora beneficiaba a los vehículos híbridos y eléctricos, así como la bonificación aplicada a los vehículos antiguos o históricos de más de 25 años Así lo ha denunciado el grupo Compromís este viernes.

Para la formación, la propuesta socialista es «incoherente desde el punto de vista ambiental, llega en el peor momento para las familias afectadas por la dana y responde a un interés puramente recaudatorio, sin aportar datos, informes ni criterios técnicos que la justifiquen».

Es más, aseguran que la propuesta es «contradictoria con el propio discurso del gobierno municipal. Mientras se argumenta que hay que retirar bonificaciones a los vehículos antiguos para fomentar la adquisición de vehículos menos contaminantes, se elimina al mismo tiempo la bonificación destinada precisamente a los vehículos que menos contaminan, como los híbridos y eléctricos».

A juicio de Compromís, esta «incoherencia se agrava por el contexto actual: tras la dana, muchas familias no han adquirido un vehículo nuevo menos contaminante y más eficiente solamente por iniciativa propia, sino porque no han tenido otra opción después de que sus coches quedaran siniestro total o irreparables».

Con la nueva ordenanza, estas familias deberán pagar exactamente el mismo IVTM que un vehículo viejo de combustión, algo que Compromís califica de injusto, insensible y regresivo en términos ambientales.

Compromís subraya que el Ayuntamiento no ha aportado ninguna información que permita justificar la eliminación de la bonificación. No se han facilitado datos sobre cuántos vehículos híbridos o eléctricos existen actualmente en el municipio, ni cuántas personas se estaban beneficiando de la reducción, ni ningún indicador de calidad del aire o de evolución de la contaminación.

Asimismo, su portavoz, Guillem Gil, pone en duda que esta subida encubierta de impuestos sea realmente necesaria con las subvenciones millonarias que está recibiendo el ayuntamiento para la reconstrucción. Recuerda que el equipo de gobierno ha cedido un solar público para la implantación de un centro privado de Formación Profesional en el barrio de Vistabella y destinará un millón de euros de recursos municipales a este proyecto, mientras inversiones prioritarias como la renovación de las aulas de infantil del CEIP Ausiàs March o en la recogida y limpieza de residuos, continúan pendientes.

Finalmente, Compromís señala que la propuesta se ha aprobado sin el preceptivo informe económico-financiero, obligatorio según el artículo 7.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dado que la medida afecta a los ingresos municipales. La ausencia de este informe implica una falta de motivación suficiente, genera inseguridad jurídica y vulnera los principios básicos de transparencia que deben regir cualquier modificación fiscal.