La concejala Dolors Gimeno. LP

Compromís de Catarroja pide al Consell un protocolo claro de emergencias

La formación lleva una moción al próximo pleno para reclamar las directrices

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:56

El grupo municipal Compromís per Catarroja ha registrado una moción para instar a la Generalitat y a la Conselleria de Emergencias e Interior a establecer protocolos claros, directrices obligatorias y medidas de protección para la población ante situaciones de meteorología adversa como la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó a 229 personas fallecidas.

Según ha explicado este lunes la portavoz Dolors Gimeno, «un año después de aquella tragedia, la Conselleria todavía no ha asumido sus responsabilidades. Lo único que han hecho es enviar un documento con recomendaciones genéricas a los ayuntamientos, pero esto no es un protocolo ni sirve para tomar decisiones en situaciones de emergencia».

Gimeno ha recordado que la Conselleria es quien dispone de los técnicos que saben interpretar la información meteorológica en tiempo real y, por tanto, «es quien debe decir qué medidas hay que tomar ante un aviso naranja o rojo, y no dejarlo en manos de los ayuntamientos, que no tenemos los recursos ni la información necesaria. Esto es una dejadez de funciones muy grave».

Además, desde Compromís remarcan que la falta de planificación afecta también a la ciudadanía y al tejido económico: «Cuando se recomienda no salir de casa por seguridad, las personas trabajadoras autónomas no tienen ninguna cobertura económica, ni las empresas reciben instrucciones claras. Si el señor Mazón quiere proteger de verdad a la ciudadanía, que destine dinero a garantizar la seguridad de las personas y no a dar ayudas sin sentido» ha remarcado Gimeno.

La moción propone, entre otras medidas, elaborar protocolos autonómicos claros y públicos para cada nivel de alerta meteorológica, establecer directrices obligatorias para ayuntamientos y prever un fondo para pagar indemnizaciones para trabajadores y trabajadoras autónomas en caso de aviso rojo.

Si resulta aprobada se trasladará también a la Presidencia de la Generalitat, la Conselleria de Justicia e Interior, la Dirección General de Emergencias, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y todos los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes.

