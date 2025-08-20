Los Comités de Reconstrucción se solidarizan con los afectados por los incendios y exigen un cambio de modelo

A. T. Alzira Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:44 Comenta Compartir

Desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción han expresado su solidaridad con los habitantes de los pueblos afectados por los incendios. Desde hace días, los propios de vecinos declaran estar abandonados y afirman que ha sido la ciudadanía la que se ha organizado para proteger su pueblo, sus casas y sus vidas. La comparación con el abandono y la desesperación durante los primeros meses de la dana es inevitable, y es por eso que «hacemos nuestro su dolor y su indignación», señalan estas organizaciones.

Desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción exigen y trabajan por un cambio de modelo donde «la vida esté en el centro, donde el pueblo sea el arquitecto de su propio camino, decidiendo sobre las políticas públicas que afectan a sus vidas».

Los miembros de estas organizaciones sociales que surgieron tras la dana en muchos municipio afectados destacan que «frente al abandono institucional, se hace imprescindible la creación de Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y nos ofrecemos a colaborar en la creación de estas estructuras populares en todas aquellas zonas que lo necesitan».