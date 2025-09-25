Colocan las vigas de la nueva pasarela del CEIP Juan XXIII en Torrent El proyecto de la Generalitat introduce mejoras para hacerla más resiliente frente a riadas

Paco Moreno Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:15

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio está colocando, durante esta semana, las vigas de la nueva pasarela del CEIP Juan XXIII en Torrent, en la que ha introducido mejoras para hacerla más resiliente frente a riadas.

Como ha destacado este jueves la directora general de Infraestructuras Viarias, Mª José Martínez Ruzafa, «se encara la fase final de los trabajos en esta infraestructura con el objetivo de que pronto esté abierta al público».

En este sentido, Martínez Ruzafa ha explicado que el izado de las vigas se ha efectuado mediante grúa autopropulsada de 500 toneladas, «para lo que ha sido necesario preparar una plataforma de apoyo firme en el cauce, así como la rampa de acceso dado lo encajonado y profundidad del cauce en este punto».

El acceso-peatonal que comunica la calle Virgen de Fátima con el CEIP Juan XXIII se resolvía por una pasarela peatonal que quedó totalmente arrasada por el desbordamiento del barranco del Poyo. Ahora, la nueva pasarela, que se está construyendo, tiene una longitud total de 75,5 metros y un ancho libre de 3,50 metros y una estructura de hormigón de 3 vanos.

Además, tanto los estribos como el lecho del cauce en la zona de influencia de las cimentaciones se van a proteger con escollera y la rasante de la pasarela se ha elevado ligeramente de forma que se garantiza un resguardo de 2 metros respecto al nivel de agua para un periodo de retorno de 500 años.

Los trabajos ejecutados hasta la fecha han consistido en primer lugar en la retirada del cauce de los elementos y escombros de la estructura colapsada y limpieza de los residuos depositados por la crecida de las aguas en el ámbito de actuación.

En una segunda fase, se han ejecutado las cimentaciones profundas, y posteriormente se han ejecutado las pilas y colocación de los dinteles en los que apoyan las vigas que se va a colocar.

A continuación, se instalarán las prelosas prefabricadas de hormigón sobre las vigas, se realizará el hormigonado del tablero, las distintas instalaciones, alumbrado, barandilla y protección de taludes y fondo del cauce para poder poner en servicio esta infraestructura, cuanto antes.

La directora general ha indicado que esta actuación forma parte de un contrato para las obras de reconstrucción de las diferentes infraestructuras dañadas por las inundaciones, en los términos municipales de Torrent y Alcàsser, tiene un importe estimado de 5.832.000 euros.

En el mismo contrato están incluidas también las actuaciones reconstrucción de las conexiones ciclopeatonales entre la calle Perellonet y el polígono de Mas del Jutge sobre el barranco de Torrent, y entre Alcàsser y Picassent, sobre el barranco de Picassent, ambas totalmente derruidas, así como el puente que comunica el casco urbano de Alcàsser con el polígono industrial Plà que se vio afectado en menor medida por las inundaciones.

Estas actuaciones forman parte del plan 'Recuperem València' y se inician después de que la Generalitat haya asumido las competencias necesarias para llevar a cabo obras de rehabilitación en más de una veintena de localidades afectadas, debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos y la necesidad de realizarlos a la mayor brevedad posible.

Por último, Mª José Martínez Ruzafa ha remarcado el compromiso de su departamento por «restablecer la movilidad y mejorar las infraestructuras, introduciendo mejoras para hacerlas más resilientes ante posibles fenómenos naturales adversos».