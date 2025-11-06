El Colegio María Inmaculada de Alfafar recibe el reconocimiento Microsoft Showcase School

P. M. VALENCIA Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

El Colegio María Inmaculada de Alfafar ha sido reconocido como Microsoft Showcase School, un distintivo internacional que acredita su compromiso con la innovación educativa y la transformación digital. El reconocimiento, otorgado por Microsoft Educación, distingue a los centros que integran la tecnología de manera estratégica en su proyecto pedagógico, fomentando metodologías activas, liderazgo digital y competencias del siglo XXI.

El acto de reconocimiento se ha celebrado esta mañana en el salón de actos del colegio y ha contado con la presencia de la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Rosario Escrich; el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; y Ovi Barceló, representante de Microsoft Europa, además del equipo directivo, profesorado, alumnado, familias y miembros del AMPA.

Durante la ceremonia, el alcalde Juan Ramón Adsuara ha destacado que este reconocimiento «no solo premia el uso de nuevas tecnologías, sino el trabajo, la dedicación y las ganas de mejorar cada día». En su intervención, también ha subrayado que innovar no es solo tener tecnología, sino saber usarla para aprender mejor, para pensar diferente, para trabajar juntos y para preparar a los alumnos para el futuro.

Por su parte, la concejala de Educación, Amparo Sanjuan, ha querido poner en valor la labor del equipo docente y la implicación de toda la comunidad educativa: «Este reconocimiento demuestra que la educación en Alfafar avanza de la mano de la innovación, pero también de los valores, el esfuerzo y la colaboración entre familias, profesorado y alumnado. El Colegio María Inmaculada es un ejemplo de cómo la tecnología puede ponerse al servicio del aprendizaje y de las personas», ha afirmado.

El evento también ha contado con la participación del director pedagógico Rafa Micó, quien ha destacado el camino recorrido por el centro para lograr esta distinción, y de la titular del colegio, Carmina Guerola, que ha cerrado el acto agradeciendo el esfuerzo conjunto del profesorado y del alumnado.

La acreditación Microsoft Showcase School sitúa al Colegio María Inmaculada en una red internacional de centros que lideran la transformación digital en la enseñanza, para compartir buenas prácticas y desarrollar proyectos conjuntos con instituciones de todo el mundo.

El Ayuntamiento de Alfafar ha mostrado su orgullo por contar con un centro que impulsa una educación moderna, inclusiva y comprometida con el futuro, y ha reiterado su apoyo a las iniciativas que fomenten la innovación y la calidad educativa en el municipio.