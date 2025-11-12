Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuadro en elaboración con los escudos de los Cuerpos que ayudaron a Sedaví. LP

Más de cien comisarías de Policía Local ayudaron a Sedaví tras la dana

El Ayuntamiento envía cartas de agradecimiento e instala un cuadro de honor con los escudos en su sede

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:06

La Jefatura de la Policía Local de Sedaví junto con el alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, han enviado, desde el pasado mes de enero, más de 90 cartas de agradecimiento a las Policías Locales de los 92 municipios que colaboraron con el Sedaví durante los días y meses posteriores al 29 de octubre. Tras la riada, el municipio recibió la ayuda de más de 100 comisarías de Policía Local a los que se ha querido agradecer toda la ayuda prestada mediante cartas de agradecimiento.

Las Policías Locales que han recibido las cartas han ido mandando o trayendo al retén de la Policía Local de Sedaví sus escudos con los cuáles se ha hecho un cuadro «en recuerdo de todas esas personas que vinieron hasta nuestro municipio durante el tiempo de emergencia», afirma Paco Esteve, jefe de la Policía Local de Sedaví. El cuadro, que aún se está completando, luce en la entrada del retén de la Policía Local de Sedaví con la inscripción: «en agradecimiento y gratitud a las Policías Locales que colaboraron en Sedaví tras la riada del 29 de octubre de 2024».

Además, tanto la Policía Local como el Ayuntamiento de Sedaví han acudido a diferentes actos de reconocimiento de las Policías Locales de municipios que ayudaron durante la dana y han querido contar con la presencia de Sedaví como población agradecida por su colaboración. «Durante los días posteriores al 29 de octubre, la colaboración de las Policías Locales de pueblos y ciudades de toda España fue fundamental para poder salir adelante», remarca Paco Esteve.

