Chute de energía positiva en Benetússer La concejalía de Personas Mayores organiza una charla de Víctor Küppers

Nacho Roca Catarroja Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Benetússer vivió el pasado viernes un auténtico impulso de motivación y optimismo con la conferencia Vivir con alegría, impartida por el conocido coach y formador Víctor Küppers. El acto, organizado por la Concejalía de Personas Mayores, se celebró en el Centre Cultural El Molí y registró una muy buena acogida, con numeroso público que participó activamente durante la sesión.

La charla, de entrada gratuita hasta completar aforo, abordó la importancia de la actitud en el día a día y cómo esta puede multiplicar el potencial personal y emocional de cada individuo. Durante la conferencia, Küppers compartió reflexiones y herramientas para afrontar la vida con entusiasmo, energía y una mirada constructiva, especialmente en momentos socialmente complejos.

La concejala de Personas Mayores, Dolors Tarín, destacó la relevancia de esta iniciativa para el municipio, especialmente después del impacto emocional que ha supuesto la dana en la población.

«Era importante ofrecer un espacio de ánimo, encuentro y crecimiento personal. La gente salió contenta, participó y se creó un ambiente muy enriquecedor», señaló una de las participantes.

Temas

Benetússer