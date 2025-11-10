La CHJ informará a los vecinos de Paiporta de las obras en el barranco del Poyo La Confederación del Júcar acomete una consolidación de emergencia de los taludes

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto al alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha visitado este lunes las actuaciones para la reparación del barranco del Poyo a su paso por el término municipal que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar. Estas obras, actualmente en ejecución, suponen una inversión de más de cinco millones de euros para Paiporta.

Al término de la visita y a instancias de un grupo de vecinos, tanto la delegada como la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, se han comprometido a celebrar una reunión donde se informe a todos los vecinos de los proyectos en marcha, vinculados a las obras de emergencia. El alcalde Císcar se ha mostrado de acuerdo con la propuesta vecinal, que se realizará próximamente.

Según explicó Bernabé, los trabajos se centran en la ejecución de muros y protecciones de escollera en los taludes existentes según las prioridades establecidas por la dirección de obra. Además, se está llevando a cabo acopio de escollera para la ejecución de los muros. El objetivo de estas obras es asegurar la estabilidad de las márgenes, mejorando y ampliando en la medida de lo posible la capacidad de drenaje del barranco.

La delegada subrayó que el Gobierno ha destinado a la reparación del Poyo y afluentes 46 millones de euros. A ellos hay que sumar, como anunció Bernabé el pasado 22 de octubre, los cinco millones de euros para aumentar la capacidad del cauce en un tramo del barranco que comienza a la altura del Puente Nuevo de Chiva y finaliza aguas abajo del tramo urbano.

Ampliar Visita de obras este lunes en Paiporta. LP

Los trabajos -dijo la delegada- «continúan avanzando a buen ritmo en toda la traza del cauce, desde Chiva hasta su desembocadura, incluyendo también otros barrancos tributarios como el barranco del Gallego o La Horteta». El conjunto de las obras se extiende a lo largo de los términos municipales de Chiva, Torrent, Aldaia, Alaquás, Riba-Roja, Loriguilla, Cheste, Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja.

En cuanto a obras añadidas en Paiporta, destacó redes de alcantarillado y zonas para peatones junto al barranco que ha asumido la Confederación a pesar de ser una competencia municipal. «Ha sido por una cuestión de pragmatismo», consideró para explicar el desarrollo de las obras.

A poca distancia del lugar donde se coloca la escollera, prosigue la reconstrucción del Pont Nou, que quedó gravemente afectado por la dana. El alcalde Ciscar confió en que esté reabierto al tráfico (ahora es sólo peatonal) para la campaña navideña, al ser uno de los ejes importantes de comunicación del municipio. Aguas arriba, se construye una pasarela que desapareció mientras que el otro puente, en Blasco Ibáñez, se ha dejado para la última fase, con el fin de no agravar la falta de movilidad en un municipio que tiene el casco urbano partido por el Poyo.