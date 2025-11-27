La CHJ admite que el canal de la Saleta será insuficiente sin balsas aguas arriba de l'Horta Los técnicos vinculan la eficacia de la conexión del barranco con el nuevo cauce a una serie de zonas de retención de agua alrededor de la A-3

Agilidad en las obras de la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce y más seguridad para los vecinos de Xirivella es lo que pidió este martes la alcaldesa Paqui Bartual en una reunión con responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sobre lo primero, la previsión del organismo estatal no ha cambiado y trata de licitar a principios de 2026 la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia, para iniciar las obras en verano.

¿Pero qué quería decir la alcaldesa con lo segundo? El Ayuntamiento presentó alegaciones al estudio de integración paisajística hace unos meses y ahí está la respuesta, como señalaron fuentes cercanas al gobierno municipal. La alegación número 38 corresponde a esta localidad y en una de las numerosas cuestiones que plantea se habla de la necesidad de establecer una reflexión acerca de las disparadas y trágicas cifras de las precipitaciones caídas el 29 de octubre del pasado año sobre la provincia de Valencia y la infraestructura que pretende hacer la Confederación, la primera intervención de calado más allá de las obras de emergencia ya en marcha.

Según los técnicos de Xirivella, la pasada dana «evidencia una posible subestimación de los caudales extremos asociados a los periodos de retorno de diseño, por lo que se recomienda su incorporación a la serie histórica utilizada en frecuencias e intensidades». Esta incorporación podría obliga a modificar el canal subterráneo y el que discurre en superficie, vienen a decir, para añadir que ese cálculo podría «ser determinante para garantizar la resiliencia y seguridad de la infraestructuras frente a escenarios de cambio climático».

La respuesta a esta alegación, mucho más desarrollada, es reveladora: «Se comparte esta reflexión. No obstante, la cifra proyectada forma parte de las soluciones integrales para la cuenca Pozalet-Saleta, por lo que el caudal de diseño responde a la estimación de caudales que podrán llegar a Aldaia desde la Saleta una vez construidas las actuaciones aguas arriba». Con esto se refiere a las obras planificadas tanto en el Pozalet como en el Poyo en los términos de Riba-roja y Loriguilla, que aparecen en el Plan de Resiliencia aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, pero que carecen de plazos de ejecución definidos.

Es decir, que el canal tan discutido por entidades como la asociación vecinal Barrio del Cristo o Per l'Horta sólo será efectivo realmente si se combina con las cuatro zonas de laminación, de retención de caudales, «pintadas» a ambos lados de la A-3. De ahí que, añadieron desde el Consistorio de Xirivella, las obras de en la Saleta deben hacerse para evitar las frecuentes inundaciones que sufren en Aldaia y su entorno, pero asociadas a una intervención a la altura del by-pass.

Otro de los aspectos que precisaron ayer son las dudas acerca de la barrera que supone el nuevo cauce, en el sentido de que los muros que rodean la V-30 suponen una retención de caudales para Xirivella en caso de inundación. A esto, matizaron, no hubo respuesta por parte de la Confederación, lo mismo que a una serie de mejoras con una obra derivada del canal.

Se trata de la prolongación del tramo urbano de la Saleta. El Ayuntamiento de Aldaia ha iniciado ya unas mejoras en el paso inferior que salva las vías ferroviarias de la línea de Cercanías, mientras que la segunda fase será profundizar en el barranco, ahora casi en la cota de la calle, con el fin de que por gravedad pase el agua hacia fuera de la población, en dirección a un canal que se abrirá en la huerta para conectar con el corredor verde.

Sobre esto, desde Xirivella quieren garantías de que se mantendrán los accesos por los caminos y carreteras de la zona, además de la petición de que el talud de las vías tenga más permeabilidad para el paso del agua.