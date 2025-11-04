Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Representantes vecinales, Ecos del Agua y CLER. LP

Cavecova analiza en Benetússer el urbanismo en zonas inundables tras la dana

La entidad vecinal organiza una sesión en Benetússer para analizar las construcciones en zonas inundables

Nacho Roca

Benetússer

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cavecova) celebró en Benetússer una mesa redonda bajo el título «Urbanismo y transporte en zonas inundables. El cambio necesario», con el objetivo de reflexionar sobre la planificación urbana y la gestión del territorio en un contexto marcado por el cambio climático y sus consecuencias, como las vividas tras la dana.

El presidente de Cavecova, Juan Antonio Caballero, explicó que la sesión «pretende abrir nuevas perspectivas sobre cómo afrontar los efectos del cambio climático en el urbanismo y en la movilidad, y sobre qué transformaciones son necesarias para garantizar una mayor seguridad ciudadana».

Al encuentro asistieron representantes de la asociación local Ecos del Agua, de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), así como vecinas y vecinos interesados en debatir sobre cómo la sociedad está adaptando sus modelos de desarrollo al nuevo escenario climático.

La jornada, celebrada en la sala de exposiciones del Molí de Benetússer, concluyó con un llamamiento a la cooperación institucional. «Ayuntamientos, Generalitat y Estado deben ser capaces de llegar a acuerdos para actuar de forma coordinada y rigurosa. El cambio climático ha venido para quedarse, y la protección de las personas y los bienes debe abordarse de manera sistemática y organizada», subrayó Caballero.

