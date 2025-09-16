Catarroja vibra con la exhibición de Vela Latina organizada por la Sociedad de Pescadores Muchos de los ganadores decidieron donar sus trofeos a la Escuela de Vela de la Asociación de Vela Llatina Els Pescadors de Catarroja, afectada por la dana del pasado 29 de octubre de 2024

Catarroja se convirtió este fin de semana en el epicentro de la Vela Latina con la tradicional exhibición organizada por la Sociedad de Pescadores, que reunió a embarcaciones procedentes de Catarroja, El Palmar, Silla y Sollana. La regata contó con la participación de 22 barcas distribuidas en tres categorías, además de los barquets, que surcaron las aguas de l'Albufera impulsados por un viento que permitió que las vueltas se realizaran con rapidez, ofreciendo un espectáculo emocionante para todos los asistentes.

Entre el público se encontraban invitados los miembros de la Junta Local Fallera, quienes habían colaborado en la preparación de los bocadillos del almuerzo popular que inauguró la jornada. La mañana comenzó con este tradicional almuerzo, seguido del concurso de «barquet a perxa» organizado por la AC Falla La Rambleta, y culminó con la salida de las embarcaciones a l'Albufera para disfrutar de la regata.

Tras la jornada velera, los participantes compartieron una comida en la sede de la Sociedad de Pescadores, donde se realizó la entrega de premios. La solidaridad fue protagonista, ya que muchos de los ganadores decidieron donar sus trofeos a la Escuela de Vela de la Asociación de Vela Llatina Els Pescadors de Catarroja, afectada por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

