Catarroja trasladará la piscina cubierta a otra ubicación con menos riesgo de inundación El Ayuntamiento tramita las memorias para activar los concursos de obras y alcanzar una inversión de 154 millones en las tareas de recuperación

Paco Moreno Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja ha decidido trasladar la piscina cubierta municipal, afectada por la dana y pendiente de reconstrucción, a otra parcela, según confirmaron ayer martes fuentes cercanas a la alcaldesa Lorena Silvent. El motivo que se esgrime es la búsqueda de una ubicación que resulte más eficaz en caso de una inundación. A falta de una decisión final, con probabilidad será junto al polideportivo.

La valoración de los daños asciende a 7,5 millones de euros, lo que de idea de la gravedad del estado de las instalaciones. Catarroja fue uno de los municipios más afectados por la dana de hace un año, con lo que ha recibido algo más de 154 millones de euros en la suma de las aportaciones del Ministerio de Política Territorial, el Ministerio de Transportes y las ayudas que concede el Ministerio del Interior.

Además, recibirá 72,7 millones para infraestructuras de la red de saneamiento y alcantarillado, así como 2,5 millones del Ministerio de Agricultura para la reparación de caminos y redes. La parte de Política Territorial es la que trabaja el Ayuntamiento a marchas forzadas con el fin de cumplir los plazos y entregar las memorias, que deben ser valoradas por el Gobierno antes de autorizar los concursos de obras.

El traslado de la piscina cubierta es una de las memorias pendientes, señalaron las mismas fuentes, aunque otras ya han sido presentado e incluso se cuenta con obras finalizadas. Con fondos propios se asumieron por ejemplo las reparaciones más urgentes en el alcantarillado, que rozaron el millón de euros.

Lo mismo ha ocurrido con la eliminación de 65 islas de contenedores soterrados, con una inversión de 720.000 euros y cuyas obras ya han finalizado. También han contado con ayuda gubernamental el proyecto para la reconstrucción dde la avenida Rambleta y un aparcamiento junto campo de fútbol Mundial 82, aunque en este caso se está todavía en proceso de valoración.

Además de la piscina cubierta, en el mismo polideportivo hay varias actuaciones pendientes, además de un pabellón multiusos. Sí que han recibido los avales del Ministerio para el concurso y el inicio de las obras para reparar la red de riego, al igual que el aparcamiento de la plaza Mayor, pendiente del encargo a Tragsa para el proyecto y la ejecución de las obras de reapertura.

Igual ocurre con la reconstrucción del parque Príncipe de Asturias y el situado en la plaza Mayor, que ya han recibido el visto bueno del Gobierno, con lo que el siguiente paso es la adjudicación del proyecto y las obras. Poco a poco, el gobierno municipal avanza en la consecución de unas inversiones que tienen plazos, con lo que urge agilizar los plazos. En el caso del alcantarillado, la financiación debe ser justificada antes de cuatro años.

Otras iniciativas están pendientes de remitir las memorias, como el nuevo retén de la Policía Local, el plan del Consistorio para el puerto de la Albufera o el nuevo Centro de Emergencias que se quiere hacer en el municipio.