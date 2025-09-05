Catarroja rendirá un homenaje a las víctimas de la dana en sus Fiestas Mayores El ayuntamiento abona 80.000 euros a la cantante Melody en unas fiestas que ascienden a 533.239 euros

Nacho Roca Catarroja Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:53

Catarroja inicia este fin de semana el programa oficial de las Fiestas Mayores en honor San Miguel. Estas festividades, marcadas por la memoria colectiva tras la dana que afectó al municipio hace casi un año, han cambiado la ubicación de algunos de sus actos debido a los daños en infraestructuras y la ocupación del espacio Clara Campoamor por las aulas prefabricadas del IES Berenguer Dalmau, por lo que la mayoría de los actos se trasladan a la zona del Mundial 82.

En recuerdo a las personas fallecidas y a sus familias, el lunes 29 de septiembre, día del patrón, se realizará un homenaje especial en el Parque del Secanet con salvas de honor con humo negro antes de una emotiva mascletá. Además, durante las fiestas tendrá lugar una ofrenda floral en la Albufera que conmemorará su memoria. La Asociación de Víctimas Mortales de la dana participa en el llibret con su saludo.

El Ayuntamiento ha diseñado una oferta cultural y festiva diversa que incluye espectáculos musicales con artistas destacados como Melody, quien actuará el domingo 28 de septiembre a las 23.30 horas en un evento gratuito para el público pero con un coste para las arcas públicas de 80.000 euros.

Entre las actividades gastronómicas destaca el tradicional concurso de Allipebre, que celebrará su 53ª edición el 20 de septiembre en el emblemático Port de Catarroja. También se llevarán a cabo eventos como el desayuno popular con Vela Latina el domingo 14 y la tradicional Siega del Arroz el 21, en colaboración con Arròs de València DO.

El sábado 27 de septiembre se celebrará un concierto único con músicos valencianos como el grupo Auxili, la cantante Naina y el grupo local Apolo. Las orquestas populares también tendrán su espacio con actuaciones de Montecarlo (26 de septiembre), Gamma (13 de septiembre) y Tokio (19 de septiembre), todas ellas en el recinto del aparcamiento del Mundial 82, habilitado con control de aforo para garantizar la seguridad.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que estas fiestas son especialmente significativas ya que «son días para recordar nuestra capacidad de resiliencia y el valor de nuestra cultura y tradiciones. Queremos que estas celebraciones sean inclusivas, seguras y respetuosas para todos. Este año, las fiestas de San Miquel adquieren un significado muy especial. Son días difíciles y, a la vez, necesarios: tiempo para reencontrarnos, recuperar fuerzas y compartir momentos de convivencia con familiares, amistades y vecindario. Fiestas que nos recuerdan que, incluso en medio de la adversidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el espíritu comunitario que nos une nos dan identidad y nos hacen más fuertes y fuertes».

Los actos festivos han contado con una subvención del Ministerio de Juventud, por lo que la programación dispone de una amplia oferta de ocio saludable para los jóvenes de Catarroja, impulsada por el Espai Jove.

La concejala de cultura, Dolors Gimeno, ha explicado que este año las fiestas de Catarroja harán una apuesta por la cultura con novedades «como el FestArt, un festival de danza, iniciativa de dos personas muy afectadas por la dana o como una Nit Estellés muy especial que contará con el apoyo de la Fundación Ovidi Montllor». Gimeno también ha destacado la celebración de actos tradicionales como el Cant de la Carxofa y los conciertos de las Bandas de Música municipales «en momentos como los que hemos vivido y estamos viviendo es importante reivindicar nuestros orígenes y nuestra manera de ser y estar en el mundo». Gimeno también ha dado detalles de la Merienda de los Mayores, una fiesta que reúne en toda la gente mayor de Catarroja en la plaza del Mercado y que este año se celebrará el 18 de septiembre e incluirá un concierto del grupo «Piedras Azules».

La seguridad será una prioridad durante las fiestas y contará con vigilancia privada, un refuerzo de los operativos de Policía Local (de las 412 actuaciones previstas se añaden más agentes a los actos que lo requieran), miembros de Protección Civil para los conciertos y eventos como concurso de allipebre, Siega del Arroz, procesiones, Entrada Mora y mascletá. Además, se instalarán puntos violeta en los conciertos principales y se implementarán medidas específicas para garantizar la seguridad y fomentar un consumo responsable de alcohol. El programa también incluye mensajes contra la intolerancia y consejos sobre el uso adecuado de los espacios públicos.