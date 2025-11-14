Catarroja reclama ayudas para los arrozales afectados por una plaga en la Albufera El Ayuntamiento quiere que se compense el esfuerzo de los agricultores que mantuvieron los cultivos tras la dana

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Concejalía de Agricultura, ha solicitado oficialmente a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de ayudas específicas para compensar las pérdidas derivadas de la enfermedad fúngica Pyricularia oryzae, que ha afectado gravemente a los arrozales durante la presente campaña.

La propuesta, formulada por el concejal de Industria, Agricultura y Turismo, Vicente Ramón Escrig Sospedra, responde a la necesidad de apoyar a los agricultores locales que, tras los graves daños ocasionados por la dana de octubre de 2024, decidieron mantener la actividad arrocera en condiciones extremadamente difíciles.

La Pyricularia, un hongo que se ha extendido por buena parte de los campos de la Albufera debido a las altas temperaturas y la humedad persistente, ha provocado pérdidas de entre el 60% y el 70% de la producción en parcelas del término municipal de Catarroja, especialmente en las variedades Bomba, Albufera y J. Sendra.

Tras la dana, solo se pudo sembrar aproximadamente el 25% de la superficie arrocera habitual, debido al mal estado de las acequias y los campos. A pesar de ello, varios agricultores locales decidieron continuar trabajando la tierra, demostrando un fuerte compromiso con el sector y el territorio.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha subrayado la importancia de actuar con sensibilidad y compromiso: «Nuestro campo ha sufrido mucho, pero los agricultores de Catarroja han vuelto a demostrar que no se rinden. Es justo que reciban el apoyo institucional que merecen. Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando para garantizar que nadie quede atrás.»

El consistorio destaca que las explotaciones que no pudieron sembrar tras la dana han sido ya beneficiarias de ayudas por pérdida total de campaña, una medida valorada positivamente. No obstante, se considera que quienes realizaron el esfuerzo de continuar cultivando han quedado desprotegidos, pese a haber contribuido de manera decisiva a la recuperación del sector y al mantenimiento del paisaje agrícola de la Albufera.

Por ello, el Ayuntamiento de Catarroja solicita al Ministerio la ampliación de las líneas de compensación estatales ya existentes por la dana de 2024, para incluir los daños ocasionados por Pyricularia oryzae en las zonas afectadas.

También la coordinación con la Conselleria de Agricultura para una valoración técnica conjunta de las pérdidas en el término municipal. Finallmente, la consideración de medidas fiscales o de cotización especiales para los agricultores que acrediten pérdidas significativas de rendimiento.

Asimismo, el consistorio ha ofrecido su colaboración para aportar los datos de superficie cultivada, producción estimada y personas afectadas, con el objetivo de que las ayudas puedan materializarse con la máxima rapidez y eficacia.

Silvent ha añadido que se «mantendrá una estrecha colaboración con las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias para defender los intereses del sector y asegurar una recuperación justa y efectiva del campo catarrogense.»