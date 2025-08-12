Catarroja instalará cámaras de vigilancia en el barranco para mejorar la respuesta ante emergencias El Ayuntamiento implementará nuevas medidas de seguridad, incluyendo sirenas de alerta temprana y grupos electrógenos en todo el municipio

El Ayuntamiento de Catarroja ha dado un paso importante en la mejora de la seguridad ciudadana frente a emergencias climáticas, especialmente inundaciones, con la instalación de cámaras de videovigilancia en el barranco. Esta medida forma parte de un conjunto de acciones enmarcadas bajo el lema Catarroja Avança, cuyo objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de alerta.

Las nuevas cámaras de vigilancia estarán ubicadas en el puente de la CV-400 y en el puente que conecta Catarroja con Massanassa, y estarán conectadas a la central de la Policía Local para permitir un monitoreo en tiempo real del nivel del agua. Además, el Ayuntamiento instalará sirenas de alerta temprana y grupos electrógenos a lo largo del municipio para reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias.

Estas medidas se enmarcan dentro de un plan estratégico más amplio que ha sido desarrollado en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV), que también está trabajando en la creación de un mapa de riesgos para Catarroja, con la participación activa de los vecinos.

Tras el verano, se llevarán a cabo simulacros de emergencia en distintos puntos del municipio, incluyendo edificios públicos, residencias de mayores y centros educativos, para garantizar que la ciudadanía esté preparada ante cualquier eventualidad.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado la importancia de la formación y la concienciación de los ciudadanos en este proceso, asegurando que estas medidas buscan proteger a la población frente a situaciones climáticas extremas como la vivida durante la dana.

Además, se mejorará la seguridad en los túneles de la localidad con la instalación de barreras automáticas, nuevos semáforos, cámaras de seguridad y sensores de inundación. En caso de lluvias intensas, los accesos a los túneles se cerrarán automáticamente para evitar el paso de vehículos y peatones, con la coordinación de la Policía Local.

Con estas nuevas iniciativas, el Ayuntamiento de Catarroja refuerza su compromiso con la seguridad, la innovación y la participación activa de los ciudadanos en la prevención de emergencias.

