Exterior del IES Berenguer Dalmau. JOSÉ LUIS BORT

Catarroja impulsa talleres de apoyo psicológico para jóvenes del IES Berenguer Dalmau

La concejalía de Juventud refuerza los recursos de salud mental con servicios gratuitos

P. M.

VALENCIA

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:24

El IES Berenguer Dalmau acogerá un proyecto de dinamización comunitaria en el mes de noviembre con el equipo de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana., según ha anunciado este martes el Ayuntamiento de Catarroja.

La alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent, ha destacado que «la salud mental es una prioridad. Con estos programas queremos garantizar que nadie se quede atrás y que la ciudadanía de Catarroja disponga de un apoyo profesional y accesible en los momentos que más lo necesita».

Hasta noviembre de 2025 se mantienen activos varios servicios, programas y proyectos que ponen a disposición recursos de atención psicológica gratuitos y confidenciales. En concreto, serán cuatro. El primero es el Servicio Bienestar Joven, impulsado conjuntamente con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, que ofrece atención individual y grupal para jóvenes de entre 16 y 30 años.

Las sesiones individuales, a cargo de un equipo de psicólogas, se realizan todos los lunes por la tarde en el Espai Jove con cita previa a través del portal municipal (https://cita.catarroja.es/). Para cualquier consulta, el departamento de Juventud está disponible a los teléfonos 667 48 92 45 y 96 127 44 41 o al correo joventut@catarroja.es.

Paralelamente, el proyecto de dinamización comunitaria permite llevar a cabo talleres de exploración y fortalecimiento emocional en los institutos de secundaria del municipio. Este año, el IES Berenguer Dalmau acogerá estas sesiones durante el mes de noviembre. Además, a través de la Oferta Socioeducativa Municipal, la Unidad de Salud Mental de Emergencias impartirá actividades en aulas de secundaria para trabajar con el alumnado la gestión emocional y la prevención de situaciones de riesgo.

Otro recurso disponible es el servicio de atención psicológica de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), que ofrece apoyo, orientación y asesoramiento a jóvenes, familias y personas adultas. Este servicio gratuito y confidencial aborda problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias, las adicciones comportamentales y el bienestar emocional. Las personas interesadas pueden acudir en la sede de la UPCCA, situada en la Plaza Llotgeta (1.º piso, encima de la Policía Local), contactar al teléfono y WhatsApp 629 629 326 o al correo upcca@catarroja.es, siempre con cita previa.

Finalmente, desde el Servicio de Bienestar Social, mediante el Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), se presta atención psicológica especializada a adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo. Este equipo interdisciplinario municipal trabaja casos derivados por el propio servicio, con intervenciones individuales, familiares o grupales, orientadas a conseguir los objetivos establecidos en cada plan de trabajo.

