Catarroja cubre de hormigón los taludes de un barranco para evitar derrumbes El Ayuntamiento acomete la obra de emergencia hasta la solución definitiva del cauce en Les Barraques

Paco Moreno Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja ha hormigonado los taludes del barranco que discurre por la calle Pelayo, en el barrio de Les Barraques. De esta manera se persigue consolidar el terreno en caso de fuertes lluvias este otoño y proteger una de las zonas del municipio más frágiles en caso de inundaciones.

El barranco sirve de límite entre Catarroja y Albal, discurriendo en parte al aire libre y en parte en subterráneo. El día de la dana desbordó y contribuyó a los destrozos de esa parte del municipio, donde siguen presentes las señales de la dana con plantas bajas destrozadas y persianas reventadas.

Los residentes reclaman un encauzamiento del barranco, por lo que se promovió una reunión de responsables de los Consistorios de Catarroja y Albal, junto a altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente. La solución, insistieron desde el primer ayuntamiento, debe ser colegiada al afectar a varias infraestructuras de calado. A partir de la calle Padre Carlos Ferris pasa a ser una conducción subterránea.

Así, desde el 29 de octubre, las actuaciones del Consistorio se Catarroja se han centrado en la limpieza del lecho del cauce, con la retirada de arrastres, junto a la colocación de una capa de grava. Uma de las principales preocupaciones de la plataforma vecinal Les Barraques, además del riesgo de inundación, pasa por los malos olores que salen de las tuberías cada vez que llueve.

El hormigonado de los taludes fue uno de los asuntos tratados en la reunión semanal acerca de la reconstrucción del municipio. También se avanza en la eliminación de los contenedores soterrados, dado que todos sin excepción resultaron inutilizados el día de la dana. En su lugar, se colocan depósitos en la calle.

En la calle Alicante se encuentran en la fase final de asfaltado, dentro de las primeras obras de reurbanización que se acometen. De manera paralela, se está preparando el proyecto de reforma del aparcamiento de motocicletas de la avenida Generalitat Valenciana, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria y facilitar la comodidad del comercio local de la zona.