Catarroja convoca 'Paseos Vecinales' para diseñar el futuro de sus barrios La primera marcha «exploratoria» tendrá lugar este sábado 15 de noviembre a las 10 horas

P. M. VALENCIA Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja, en el marco del programa Catarroja Avança, ha convocado a los vecinos a participar en una jornada de Paseos Vecinales este próximo sábado, 15 de noviembre a las 10:00h. Esta iniciativa tiene como objetivo abrir un proceso participativo en el que mejorar la vida en los barrios a través de la colaboración entre la ciudadanía, las asociaciones y el Ayuntamiento.

Durante el paseo, se comunicará a las personas participantes las iniciativas identificadas en una fase previa, en la que se entrevistaron a vecinas y vecinos para conocer sus principales necesidades y preocupaciones en sus barrios. Además, el fin también es recoger nuevas ideas e intereses de los asistentes y fomentar su implicación en la reconstrucción.

El punto de encuentro para la primera jornada de participación, que cuenta con el apoyo técnico de la Universitat Politècnica de València (UPV), será el Ayuntamiento de Catarroja (Camí Real, 22) a las 10:00 horas. La marcha se dividirá en dos grandes itinerarios que cubrirán diferentes áreas clave del municipio: El itinerario 1 comenzará en el ayuntamiento y recorrerá desde la avenida Rambleta hasta el barranco Ronda Nord, pasando por la EPA y el CEIP Paluzié, el polideportivo, el motor de la República, la ruta del colesterol y la zona de huerta de Catarroja, el entorno del yacimiento arqueológico de la Villa Romana y el entorno urbano de Blasco Ibañez.

El itinerario 2 recorrerá puntos como la Biblioteca Ramon Guillem, la calle Pelayo, el Espai Multiusos Les Barraques, la Llotgeta y Escoles Velles, el mercado, el Parc dels Furs y los huertos urbanos, finalizando también en el Barranc-Ronda Nord.

La actividad se integra en el marco de las iniciativas ciudadanas de revitalización de barrios que se han articulado en tres etapas. La primera, ya finalizada, se centró en el diálogo y la identificación de necesidades en los barrios a través de reuniones con asociaciones y agentes clave. La fase actual está enfocada en la realización de los paseos vecinales y la tercera está orientada a la activación de iniciativas mediante talleres participativos, que tendrán lugar el día 4 de diciembre.

A través de este hito, el ayuntamiento persigue una doble finalidad: por un lado, identificar las propuestas y actuaciones impulsadas y demandadas por el tejido social y, por otro, concretar esas propuestas en iniciativas vecinales viables. El objetivo final es transformarlas en proyectos reales mediante la colaboración.

Temas

Catarroja