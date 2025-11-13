Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Cartel anunciador de los paseos vecinales. LP

Catarroja convoca 'Paseos Vecinales' para diseñar el futuro de sus barrios

La primera marcha «exploratoria» tendrá lugar este sábado 15 de noviembre a las 10 horas

P. M.

VALENCIA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

El Ayuntamiento de Catarroja, en el marco del programa Catarroja Avança, ha convocado a los vecinos a participar en una jornada de Paseos Vecinales este próximo sábado, 15 de noviembre a las 10:00h. Esta iniciativa tiene como objetivo abrir un proceso participativo en el que mejorar la vida en los barrios a través de la colaboración entre la ciudadanía, las asociaciones y el Ayuntamiento.

Durante el paseo, se comunicará a las personas participantes las iniciativas identificadas en una fase previa, en la que se entrevistaron a vecinas y vecinos para conocer sus principales necesidades y preocupaciones en sus barrios. Además, el fin también es recoger nuevas ideas e intereses de los asistentes y fomentar su implicación en la reconstrucción.

El punto de encuentro para la primera jornada de participación, que cuenta con el apoyo técnico de la Universitat Politècnica de València (UPV), será el Ayuntamiento de Catarroja (Camí Real, 22) a las 10:00 horas. La marcha se dividirá en dos grandes itinerarios que cubrirán diferentes áreas clave del municipio: El itinerario 1 comenzará en el ayuntamiento y recorrerá desde la avenida Rambleta hasta el barranco Ronda Nord, pasando por la EPA y el CEIP Paluzié, el polideportivo, el motor de la República, la ruta del colesterol y la zona de huerta de Catarroja, el entorno del yacimiento arqueológico de la Villa Romana y el entorno urbano de Blasco Ibañez.

El itinerario 2 recorrerá puntos como la Biblioteca Ramon Guillem, la calle Pelayo, el Espai Multiusos Les Barraques, la Llotgeta y Escoles Velles, el mercado, el Parc dels Furs y los huertos urbanos, finalizando también en el Barranc-Ronda Nord.

La actividad se integra en el marco de las iniciativas ciudadanas de revitalización de barrios que se han articulado en tres etapas. La primera, ya finalizada, se centró en el diálogo y la identificación de necesidades en los barrios a través de reuniones con asociaciones y agentes clave. La fase actual está enfocada en la realización de los paseos vecinales y la tercera está orientada a la activación de iniciativas mediante talleres participativos, que tendrán lugar el día 4 de diciembre.

A través de este hito, el ayuntamiento persigue una doble finalidad: por un lado, identificar las propuestas y actuaciones impulsadas y demandadas por el tejido social y, por otro, concretar esas propuestas en iniciativas vecinales viables. El objetivo final es transformarlas en proyectos reales mediante la colaboración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  5. 5 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  8. 8 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  9. 9

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catarroja convoca 'Paseos Vecinales' para diseñar el futuro de sus barrios

Catarroja convoca &#039;Paseos Vecinales&#039; para diseñar el futuro de sus barrios