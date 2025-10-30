Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
Mario Raúl Martínez, este jueves a su llegada a Madrid. LP

Una carrera de 438 kilómetros para hacer visible una enfermedad

Un vecino de Burjassot con Síndrome de Usher realiza en siete días el trayecto a Madrid

P. M.

VALNCIA

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:15

Lo ha conseguido. Ni el frío ni la lluvia de los últimos días de recorrido ha frenado al vecino de Burjassot Mario Raúl Martínez en su reto deportivo para dar visibilidad al Síndrome de Usher. El atleta sordociego ha recorrido los 438 kilómetros que separan Burjassot, punto de inicio del reto, de Madrid con el único objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la ceguera infantil y, como se ha señalado, para dar visibilidad a la enfermedad que padece.

En Madrid, Mario ha sido recibido por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y por los concejales de Servicios Sociales y Deportes, Manuela Carrero y Juan Gabriel Sánchez, respectivamente, que prometieron que no fallarían a Mario y estarían con él en sus últimas zancadas. Y así ha sido. Los aplausos y vítores a su llegada al polideportivo de Vicálvaro han sido continuos tras lograr este gran reto que Mario comenzaba el pasado viernes 24 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Burjassot.

Mario ha estado acompañado por un gran equipo humano que no le ha soltado de la mano en ningún momento del recorrido y ha sido recibido por las y los vecinos de todas las poblaciones por las que ha pasado que también le daban los ánimos necesarios para comenzar una nueva etapa y llegar hasta Madrid.

En Madrid, Mario ha estado acompañado y escoltado por una representación de bomberos vestidos con la ropa deportiva del Club Deportivo de Bomberos de Madrid ya que, uno de sus componentes, ha sido su guía y compañero en estos siete días del reto solidario Corriendo por la visión. Orgullosos de su gesta y, como no, del gran ejemplo de vida que ha dado ya que ha demostrado que querer es poder y su reto ha estado más que superado.

