El campanario de los Santos Juanes abre sus puertas por primera vez con visitas guiadas

El campanario de la iglesia de los Santos Juanes de Puçol podrá visitarse por primera vez de la mano de la Associació de Campaners de Puçol, que ha programado visitas guiadas los días 25 y 26 de agosto. Los vecinos descubrirán la historia del campanario, su diseño arquitectónico y, sobre todo, el lenguaje de las campanas y los toques tradicionales que durante siglos fueron el principal medio de comunicación en los pueblos. La iniciativa se enmarca en los actos del Centenario de la proclamación canónica de la Virgen al Pie de la Cruz como patrona de Puçol.

La asociación nació en 2024, impulsada por un grupo de jóvenes que llevaban años recuperando los toques tradicionales en celebraciones locales, liderados por Pau Martínez y Raúl Bendicho. Su objetivo es rescatar una práctica perdida en buena parte de España a mediados del siglo XX. «Hoy tenemos WhatsApp y redes sociales, pero en la Edad Media y durante siglos el sonido de las campanas era la única manera de comunicar una muerte, una fiesta, un peligro o el inicio de las cosechas», explica Pau.

El interés de Pau y Raúl comenzó en la adolescencia, fascinados por el campanario de su pueblo. En 2015 iniciaron su formación en El Micalet, junto a Francesc Llop, considerado el maestro de los campaneros valencianos. De aquel aprendizaje surgió la idea de catalogar y recuperar los toques en Puçol. La experiencia se consolidó en 2024 con la creación oficial de la asociación, hoy integrada por una docena de miembros.

Actualmente, los Campaners de Puçol cuentan con un calendario anual que incluye celebraciones como el Corpus, San Juan, las comuniones o las fiestas patronales. Además, han llevado sus toques a localidades cercanas como Foios, Albuixech, Benifaió o la iglesia de Santa Catalina en Valencia. Su actividad también ha cruzado fronteras provinciales, con actuaciones en lugares emblemáticos como la basílica del Pilar de Zaragoza o la catedral de Huesca.

El siguiente reto será el de convertirse en guías de su propio campanario. Durante las mañanas del 25 y 26 de agosto, organizarán visitas gratuitas de media hora en grupos de 10 personas, con paradas en distintos puntos del campanario: la entrada, la zona del reloj y, finalmente, el espacio donde resuenan las campanas. «Queremos que los vecinos conozcan los toques manuales, la historia de cada campana y su valor cultural», subraya Pau Martínez.

