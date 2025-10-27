El Camí de Santa Ana entre Paiporta y Catarroja se reabrirá en noviembre La Conselleria de Medio Ambiente realiza una actuación valorada en 900.000 euros

La Generalitat avanza en las obras de reparación del Camí de Santa Ana, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta, una vía que soportó una intensa circulación durante los trabajos de postemergencia para la recuperación realizados tras las riadas, al permanecer cortadas otras carreteras de la zona.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha podido este lunes comprobar el avance de las obras en esta infraestructura que «demostró ser vital durante la emergencia post-dana, ya que mantuvo la conexión y permitió la recuperación cuando otras vías colapsaron», ha destacado. En los trabajos de renovación se están dedicando 900.000 euros.

En la visita ha estado acompañado por el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent, así como diferentes representantes de ambos ayuntamientos.

Como ha explicado el conseller, la infraestructura «se está rehabilitando también con el objetivo de mejorar su capacidad de drenaje para evitar su deterioro ante futuros episodios de lluvias. El buen avance de los trabajos permitirá reabrir en noviembre esta vía y recuperar la conexión entre ambos términos municipales».

La actuación, llevada a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Viarias, tiene como objetivo restituir este vial, que sufrió graves deterioros por el tránsito continuado de vehículos pesados de emergencia, limpieza y retirada de residuos en los meses posteriores a las inundaciones.

Además, «esta carretera ha tenido un papel esencial como vía alternativa al cruce del barranco del Poyo, donde continúan los trabajos de reconstrucción de los puentes dañados», ha explicado el conseller.

Ante la urgencia de reconstruir la infraestructura afectada y la imposibilidad de las corporaciones locales de asumir los trabajos en tiempo y forma, «los ayuntamientos de Catarroja y Paiporta solicitaron a la Generalitat el pasado mes de agosto la ejecución directa de estas obras», ha indicado Martínez Mus.

Junto con la reparación del Camino de Santa Ana también se acomete la rehabilitación de la CV-4126 en Alfafar, también afectada por el tránsito de emergencias y limpieza posterior a las riadas.

La actuación permitirá recuperar en pocas semanas un acceso estratégico para la movilidad cotidiana de los vecinos de la zona y para la prestación de servicios básicos. «El objetivo es devolver a los municipios afectados la normalidad cuanto antes y reforzar la seguridad y la conectividad de las vías más transitadas», ha incidido el titular de Infraestructuras.

Las actuaciones previstas en ambos viarios consisten en la limpieza de márgenes, fresado del pavimento existente, bacheos y reperfilados, aglomerado asfáltico, señalización horizontal y vertical, y en el puente de la CV-4126, sobre las vías de ferrocarril, la reparación de las juntas de dilatación y elementos de contención. En total las dos actuaciones suponen un coste de 1.404.000 euros.

Estas intervenciones se incorporan al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat para realizar más de medio centenar de actuaciones en municipios afectados por las inundaciones con una inversión superior a los 52 millones de euros.

Con estas obras, la Generalitat demuestra su compromiso con los municipios afectados por las riadas, asumiendo la reconstrucción de infraestructuras locales estratégicas. «Más de la mitad de estas obras en vías de titularidad municipal ya están finalizadas, al igual que todos los trabajos en carreteras de titularidad autonómica», ha concluido Martínez Mus.