Mario junto al alcalde de Burjassot, varios concejales y el actor de Campeones. LP

De Burjassot a Madrid corriendo para visibilizar el Síndrome de Usher

El atleta sordociego, Mario R. Martínez, llega a la capital tras recorrer 438 kilómetros para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad

A. T.

Alzira

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:04

Comenta

El atleta de Burjassot Mario Raúl Martínez consigue su reto deportivo de dar visibilidad al Síndrome de Usher. El atleta sordociego recorrió los 438 kilómetros que separan Burjassot de Madrid con el único objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la ceguera infantil y para dar visibilidad a la enfermedad que padece.

En Madrid, Mario fue recibido por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y por varios concejales que prometieron que no le fallarían y estarían con él en sus últimas zancadas. Los aplausos y vítores a su llegada al polideportivo de Vicálvaro fueron continuos tras lograr este gran reto que comenzaba el 24 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento de Burjassot.

Mario estuvo acompañado por un gran equipo humano durante todo el recorrido y a su llegada a Madrid fue escoltado por una representación de bomberos.

