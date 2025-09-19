Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tutorías de las Asociación de Comerciantes. Ayuntamiento.

Burjassot impulsa al comercio local con nuevas tutorías en escaparatismo y transformación digital

La Asociación de Comerciantes y Empresarios lanza dos programas gratuitos para mejorar la imagen exterior de los negocios y su presencia online

Nacho Roca

Burjassot

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:26

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Burjassot ha puesto en marcha dos nuevas iniciativas destinadas a fortalecer el posicionamiento de los negocios locales: tutorías personalizadas en escaparatismo y asesorías digitales, ambas completamente gratuitas para sus asociados.

El primer servicio, centrado en el escaparatismo, busca enseñar a los comerciantes técnicas y estrategias para mejorar la presentación de sus escaparates. El objetivo es lograr una imagen exterior más atractiva y coherente con la identidad del negocio, aumentando así su capacidad de atraer clientes. Para ello, un experto se desplazará directamente al establecimiento, donde analizará su estructura y ofrecerá recomendaciones prácticas sobre composición visual, distribución de productos, soportes y otros elementos clave del diseño comercial.

Por su parte, las Tutorías Digitales están diseñadas para ayudar a los comercios a adaptarse a las exigencias del entorno digital. Este programa incluye seis horas de formación personalizada en comunicación, redes sociales, marketing online, ecommerce y gestión digital. Además, se ofrece acompañamiento individual para definir estrategias adaptadas a las necesidades de cada negocio. En el caso de las tutorías digitales, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre.

Estas acciones cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Promoción Económica liderada por Rosa Coca, así como con el apoyo de la empresa pública CEMEF, Caixa Popular y la Generalitat Valenciana.

