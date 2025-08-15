Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal
Alumnado participante. LP.

Burjassot clausura la escuela de verano 'Soc Estiu 2025' con 80 menores participantes

El programa municipal, desarrollado en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado, ha ofrecido actividades educativas, deportivas y de ocio durante mes y medio

Nacho Roca

Burjassot

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:44

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Servicios Sociales que dirige Manuela Carrero, ha cerrado una nueva edición de la escuela de verano 'Soc Estiu', celebrada en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado. Entre el 1 de julio y el 14 de agosto, el programa ha atendido a 80 menores de entre 6 y 16 años, todos ellos usuarios habituales de los diferentes servicios municipales de atención social.

La edición de este año ha girado en torno a un eje temático doble: el trabajo sobre las emociones y una ambientación inspirada en superhéroes. Bajo este marco, los participantes han tomado parte en talleres, juegos al aire libre, actividades deportivas, dinámicas grupales, sesiones musicales y excursiones, con salidas a la piscina o al Parque de l'Eixereta, entre otros espacios.

Como cada verano, también se han desarrollado actividades de educación ambiental, en colaboración con el profesorado y alumnado del Taller de Empleo Burjassot Agenda 2030 III.

La clausura del programa se ha celebrado con una animada jornada en la que los cuatro grupos educativos en que se dividía la escuela han presentado actuaciones artísticas diseñadas y preparadas por ellos mismos, poniendo el broche final a mes y medio de convivencia, aprendizaje y diversión.

