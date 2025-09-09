Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. LP

Bonrepòs i Mirambell celebra la Semana de los Mayores con talleres, excursiones y la tradicional merienda-cena

Del 27 de septiembre al 2 de octubre, el municipio ofrece una amplia programación cultural, lúdica y gastronómica para homenajear a sus vecinos y vecinas más veteranos

Nacho Roca

Bonrepòs i Mirambell

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:56

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell ha preparado una nueva edición de la Semana de los Mayores, que se celebrará entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre. Durante esos días, los mayores del municipio podrán disfrutar de actividades pensadas especialmente para ellos: desde la clásica merienda-cena en el Parque de los Paelleros hasta excursiones, talleres prácticos y sesiones de baile.

La programación arrancará el sábado 27, a las 19 horas, con la popular merienda-cena en el pabellón del Parque de los Paelleros. La velada contará con la música en directo de Abba Voulez Vous Show, un espectáculo que rendirá homenaje a la mítica banda sueca. Para asistir será necesaria inscripción previa en el Ayuntamiento antes del 25 de septiembre.

El lunes 29 será el turno del Taller Terrario BIM, donde cada participante podrá diseñar su propio terrario con el material incluido. La cita tendrá lugar a las 18 horas en el salón de plenos.

El martes 30 la agenda se abrirá con una excursión al Observatorio del Cambio Climático, con salida desde el Ayuntamiento a las 9:30 horas y regreso a las 12:30, con almuerzo incluido. Por la tarde, a las 18 horas, el salón de plenos acogerá un taller de degustación de aceites, en el que se explicarán los orígenes del cultivo y se podrán probar diferentes variedades de aceite de oliva virgen extra, así como productos elaborados con aceitunas, patés o incluso chocolate.

El miércoles 1 de octubre, la Sala B del Centro Cívico se transformará en pista de baile para quienes quieran probar pasos de bachata, salsa y merengue en la sesión de baile en línea, programada a las 18 horas.

La clausura será el jueves 2 de octubre con una salida cultural al municipio de Anna. Por un precio simbólico de 5 euros, los asistentes visitarán los Lagos de Anna y el Palacio Condes de Cervellón, con parada para el almuerzo y regreso previsto sobre las 14 horas.

Las inscripciones para todas las actividades deberán formalizarse en el registro de entrada del Ayuntamiento entre el 15 y el 26 de septiembre, en horario de 9 a 14 horas y los lunes también de 17 a 19 horas.

